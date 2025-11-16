ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българинът, който спокойно хапва най-лютите чушки на планетата: Те не са храна за масата
Филипов демонстрира различни сортове чушки и обясни техните нива на лютивина. Той представи популярната Кайен Лонг Джон като сравнително "лека“ – "30 до 50 хиляди сковила“, и контрастира това с най-лютата масово отглеждана чушка – Каролина Рипър: "Тя е от 1.800.000 до 2.200.000 сковила. Това е състезателна чушка. Това не е чушка за нормални хора“.
Той подчерта, че подобни чушки нямат място в ежедневното хранене: "Не се слага в боба. Това не е за масата“.
Веднага след дегустация на Каролина Рипър участникът описа как реагира организмът: "Устата ми изтръпва, рецепторите изпращат сигнали към мозъка. Произвежда се адреналин и ендорфин и започваш да усещаш студ“.
Филипов уточни, че лютото не се неутрализира с вода, а с мазнини. Най-подходящо е прясно мляко.
Българинът участва в международните състезания като национален представител.
"Приемам се за спортист и съответно за представител на страната ни“, каза той.
Преди два месеца Филипов стига до финала на Лига Fire в Италия, където завършва трети.
Състезателните правила са строги: "Има десет кръга. Във всеки кръг дават еднакъв брой чушки от определен сорт. Който ги изяде, продължава“.
При равенство се преминава към скоростен кръг – спид раунд: "На финала в Италия бяха 200 грама люти чушки. Който ги изяде първи и покаже език, става шампион“.
Филипов държи и национален рекорд, както и световен: "Изядох 25 броя Каролина Рипър за 4 минути и 32 секунди. Световен рекорд“.
Страстта му към лютото започва още в ранно детство:
"Бил съм на две-три годинки. Дядо ми ядеше много люто. Грабнал съм една от неговите чушки, хапнал съм я, уплашили са се всички – а на мен нищо“.
Първото официално състезание идва случайно, след като дъщеря му го убеждава да се включи. Филипов печели и поставя рекорд: "Бях на осем или девет Каролина Рипър, когато ми казаха, че рекордът е девет. Казах си – нека да го подобря – и изядох още две“.
Шампионът спазва строг режим: "Никакъв алкохол, никакви силни подправки, никакво пържено поне седмица преди състезание“. В деня на надпреварата задължително хапва ориз: "Оризът поема лютото. Това е моята превенция срещу болки“.
