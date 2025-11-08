ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Българин: Децата искаха домашен любимец, купих овцата Калина - яде луканка и пие кафе!
Автор: ИА Фокус 08:35Коментари (0)678
© NOVA
Денят на Дончо започва със сутрешен крос, но компания му прави не кой да е, а домашния му любимец - овцата Калинка.

"Два километра в едната посока, два в другата 4 километра. Тя не се уморява толкова, но аз се. Овцата е предвидена за по-големи разстояния", разказва стопанинът й.

Двамата с Калинка си правят разходка край Казанлък. "Вижда се всичко отвсякъде, планини равнини", споделя той.

Но как Дончо решава, че ще гледат не куче, а овца за домашен любимец?

"Тя се появи съвсем нормално. Децата искаха домашен любимец. Казах им, че ще имат такъв. Тогава купих Калина. Те бяха изненадани, когато я видяха, но в крайна сметка се привързаха към нея. И вече тя им е домашен любимец", каза Дончо.

Освен децата, изненадани са и всички хора, които стават свидетели на сутрешния крос на Дончо и Калинка.

"Те ми казват: "Една овца бяга след теб", а аз отвръщам: "Ами да, тя е домашен любимец и фитнес инструктор вкъщи". Радват се, защото сега никой не е така предразположен, че може да имаш домашен любимец овца", смята той.

Името на Калина дават внуците на Дончо, а идеята за овца домашен любимец идва от "Малкият принц“ на Екзюпери.

"Това е от части вдъхновението. Но исках и да изненадам децата. Те искаха домашен любимец, защото всеки имаше освен нас. Сега вече и ние имаме. И това е овца", коментира той.

А комичните истории с Дончо и Калина са много.

"Всеки има мерак да я изяде, обаче в крайна сметка ние не сме я взели за ядене - взели сме я да ни забавлява", обясни пред NOVA Дончо.

Когато са на маса, Калина хапва луканка и пие от кафе до вино. "То са приучава, като вижда какво ядеш и то си вика: "Чакай да пробвам и аз няма, какво да стане". Храни се добре. Дори повече, отколкото трябва. И като всеки един домашен любимец, тя иска храна и грижи", споделя Дончо.

"Чувства ни близки, от време на време се притеснява за нас, проверява ни. Дори бяхме на море. И като се върнахме от морето, първоначално тя не ни забеляза, но когато ни позна се зарадва и веднага започна да блее", разказва стопанинът.

"Тя е привързана към мен и към цялото семейство. Само като ни види и веднага извърта гумите и тръгва след нас", споделя той.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Арестуваха българин на летище в Лондон, оказа се грешка
09:08 / 08.11.2025
В сезона на зимнините - пазарите пустеят, клиенти няма
08:43 / 08.11.2025
Адриан Николов: Част от бюджетните проблеми се дължат на безконтр...
09:12 / 08.11.2025
Каракачанов: Кабинетът "Желязков" подготвя предизборен бюджет! 90...
09:12 / 08.11.2025
Майката на изчезналата във Витоша Стефани: Не е избягала
08:34 / 08.11.2025
Първа официална информация за отмяната на рали "Пампорово"
08:35 / 08.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
12:43 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
15:07 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Предприемач: Средната работна заплата в държавния сектор е по-висока от частния с няколко стотици лева
Предприемач: Средната работна заплата в държавния сектор е по-висока от частния с няколко стотици лева
12:00 / 06.11.2025
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
11:38 / 07.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Саботаж на рали "Пампорово"
Родители от Хуманитарната гимназия настояха за нова сграда
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: