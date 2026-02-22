Бъдете внимателни! Нови онлайн измами всеки ден

© Nova tv Фалшиви сайтове, обаждания от "банката“, заразени файлове и фишинг имейли – онлайн измамите стават все по-убедителни. Според киберексперти обаче потребителите вече имат бърз и безплатен инструмент за защита – изкуствения интелект.



С няколко въпроса към утвърден чатбот може да се направи първоначална проверка дали даден сайт, файл или телефонен номер крие риск. "Можем да използваме всеки от утвърдените модели, за да попитаме дали даден домейн е зловреден или дали файл съдържа опасен код“, обясни пред Nova tv киберекспертът Красимир Коцев.



Все по-често в интернет се появяват почти идентични копия на популярни онлайн магазини. Потребителите получават съобщение за поръчка или искане за актуализиране на данни и биват подканени да въведат номер на кредитна карта, CVV код и дата на валидност. След това данните попадат в ръцете на измамници. "Разликите са минимални, но цената на грешката е реална“, предупреди Коцев.



Проверката може да стане за секунди – копира се линкът в чатбот и се задава директен въпрос дали сайтът е надежден. Моделът може да сигнализира, ако страницата е копие или съдържа злонамерени реклами и препратки.



Същият подход може да се приложи и при непознати обаждания. Вместо да се връща обаждане, номерът може да се провери чрез публични бази данни с помощта на чатбот. При тест с номер с код +92 системата го отчита като "високо подозрителен“, макар и без категорично доказателство за измама.



Риск може да се крие и в прикачени файлове, дори когато антивирусната програма не засича проблем. При качване на съмнителен файл за анализ изкуственият интелект може да отчете наличие на зловреден код и опит за скрит достъп до системата.



Сред най-разпространените измами остават фишинг съобщенията. Те често предлагат "изгодна оферта“ или създават усещане за спешност, за да накарат потребителя да кликне върху линк или да въведе лични данни. Проверка чрез чатбот може бързо да покаже дали даден имейл носи белезите на спам или измама.



Експертите напомнят, че в дигиталната среда рискът е постоянен. "В киберсвета казваме – или още не са те хакнали, или още не знаеш, че са те хакнали“, обобщиКрасимир Коцев.