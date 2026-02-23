Брутален вандализъм в СПА столицата ни

© Криминално проявен млад мъж е задържан от велинградски полицаи за извършена от него груба вандалска проява. През нощта на събота срещу неделя неизвестен изпотрошил стъклопакети на врати и прозорци от сградата на Районния съд във Велинград.



След получения сигнал за случилото се на място пристигнали екипи на полицейското управление в курортния град. Извършен е оглед, а с разследването се заели служители от група "Криминална полиция“.



Не след дълго органите на реда установили, че автор на посегателството е 21-годишен криминално проявен мъж от ракитовското село Дорково.



Вандалът е задържан в ареста за срок от 24 часа. Спрямо него се води бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.