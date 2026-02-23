ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Брутален вандализъм в СПА столицата ни
След получения сигнал за случилото се на място пристигнали екипи на полицейското управление в курортния град. Извършен е оглед, а с разследването се заели служители от група "Криминална полиция“.
Не след дълго органите на реда установили, че автор на посегателството е 21-годишен криминално проявен мъж от ракитовското село Дорково.
Вандалът е задържан в ареста за срок от 24 часа. Спрямо него се води бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Често изисквани документи вече ще се проверяват служебно
12:58 / 23.02.2026
Бойко Борисов: Тези избори няма да са честни
12:43 / 23.02.2026
Гюров кроял кабинет още "преди да знае", че ще е служебен премиер...
12:45 / 23.02.2026
Служителите в държавния сектор получават средно с около 13 процен...
12:26 / 23.02.2026
България е дъното в Европа, средното богатство е едва 48 хиляди е...
12:04 / 23.02.2026
Българи изпитаха невъобразим ужас: 23 багажа не пристигнаха с чар...
13:58 / 23.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS