Бизнесмени на бунт заради нов ресторант на Happy
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:05Коментари (0)2725
Веригата Happy е заявила инвестиционно намерение да построи свой ресторант в Стара Загора. За целта е поискала парцела на някогашната сграда на Градския общински съвет, която вече е разрушена и в момента е оформена като парк.

Вчера представител на местните ресторантьори Георги Ганевски разпространи декларация, според която собствениците и управителите на заведенията за хранене в Стара Загора се обявяват срещу инвестиционното намерение на популярната верига да строи на пъпа на Стара Загора, а именно върху парцела зад Универсалния магазин, където някога се е помещавал Градският съвет.

От декларацията става ясно, че те не са против веригата да има свой обект в града, а желанието им е върху общинския парцел да няма никаква сграда. Тя е адресирана до кмета Живко Тодоров и председателя на общинския съвет Ивета Лазарова.







