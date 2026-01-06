ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бизнесмени на бунт заради нов ресторант на Happy
Вчера представител на местните ресторантьори Георги Ганевски разпространи декларация, според която собствениците и управителите на заведенията за хранене в Стара Загора се обявяват срещу инвестиционното намерение на популярната верига да строи на пъпа на Стара Загора, а именно върху парцела зад Универсалния магазин, където някога се е помещавал Градският съвет.
От декларацията става ясно, че те не са против веригата да има свой обект в града, а желанието им е върху общинския парцел да няма никаква сграда. Тя е адресирана до кмета Живко Тодоров и председателя на общинския съвет Ивета Лазарова.
