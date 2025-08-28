Бизнесмен: Много от шофьорите на електромобили споделят, че не биха се върнали към стандартни двигатели

© България е сред водещите страни в Европа по брой обществени зарядни станции за електромобили спрямо броя на регистрираните електрически коли у нас. Въпреки това зарядната инфраструктура все още е неравномерно развита. Това споделя пред агенция БЛИЦ Димитър Костадинов – експерт в проектирането и изграждането на зарядна инфраструктура за електромобили, който работи в сектора от 2021 г.



През 2022 г. Костадинов стартира и екологичната кампания "Засади дърво“, съвместно с Държавно горско стопанство София и фондация "Екообщност“. По образование е магистър по "Международни финанси“, а в момента е докторант по "Електроника, електротехника и автоматика“ в Института за информационни и комуникационни технологии към БАН.



По думите му у нас се наблюдава устойчив темп на нарастване на електромобилите, като все по-широкото навлизане на нови технологии – например натриевите батерии от Китай – ще засилят този процес. Те обещават по-голям пробег, по-добър капацитет и по-ниска цена на електромобилите.



"Много от шофьорите, които вече карат електромобили, споделят, че не биха се върнали към стандартни двигатели“, казва Костадинов.



Въпреки че статистиката ни нарежда сред лидерите по съотношение между зарядни станции и електромобили, инфраструктурата е силно концентрирана в София, Пловдив, Варна, Бургас и по южните пътни артерии, включително магистралата към Гърция.



"По-слабо развита остава Северна България – особено маршрутите София–Русе, София–Варна и София–Видин. Това до голяма степен се дължи на липсата на достатъчно магистрални участъци“, уточнява експертът.



Костадинов посочва, че Румъния е значително напред в изграждането на магистрални зарядни точки, като държавата активно субсидира електромобили чрез програмата "Rabla“ и планира до 2026 г. да инсталира около 30 000 зарядни станции.



В Сърбия инфраструктурата расте, но източната част към България остава слабо развита. В Албания за година електромобилите са нараснали с 50%, а в Гърция зарядните станции са концентрирани основно в южната част на страната.



"На този етап България е малко по-добре развита от съседите си, но трябва да се стремим да не изоставаме“, коментира Костадинов.



Един от основните фактори е добрата пътна мрежа, но зарядни станции могат да се изграждат и в близки населени места, които да се превърнат в логистични хъбове и да привличат инвестиции.



Според Костадинов държавата може да ускори процеса чрез облекчаване на административните процедури и стимули за бизнеса. Той дава пример с Норвегия, където към юли 2025 г. 97% от новите автомобили са електрически, а в страната функционират близо 10 000 бързи зарядни станции.



В момента операторите у нас предлагат собствени мобилни приложения, а потребителите използват и глобални платформи като plugshare.com. Но според Костадинов това не винаги е удобно, особено за чужденци.



"Нашата идея е проста – сканираш QR код, плащаш с карта и зареждаш, без да е нужно да теглиш приложение на всеки оператор“, обяснява той.



Някои мрежи вече започват да се отварят една към друга, но процесът на обединяване тепърва предстои.