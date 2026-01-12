Бивш външен министър в кабинета на Бойко Борисов: Бог да прости Мишо

© Почина адвокат Михаил Бояджиев. Тъжната вест съобщи бившият външен министър в кабинета на Бойко Борисов Николай Младенов във Facebook.



"Бог да прости Мишо! Тежка загуба и неочаквана", написа Николай Младенов.



"Тъгуваме за Михаил Бояджиев. Загубихме нашия председател, дарител, приятел. Винаги бе първият харесал и споделил всяка новина на BCause, винаги насреща с идея за развитие на организацията. Неизменно част от фондацията през всички 30 години като част от Съвета на учредителите, а в последните години – председател на УС.



Пораснахме заедно, заедно съграждахме.



Ще липсва на благотворителността, библиотеките, застъпничеството... на нас!



Съболезнования на децата и близките му", гласи публикация на BCause: в помощ на благотворителността.