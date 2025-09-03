ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бивш министър пострада след целувка с асфалта
Пред bTV той обясни, че участва, съвместно с отбор на Нов български университет, в най-дългия туристически веломаршрут в България – Дунав Ултра, дълъг над 740 км.
"На спускане от Оряхово до село Байкал, в нищото, шосето е толкова назъбено, че няма как да ги избегнеш (дупките – бел. ред.). Предното ми колело влезе в една дупка и аз с лявото ми око целунах асфалта“, каза той.
И уточни, че след инцидента звъннал по телефона на други от колоездачите, които му помогнали. Както и, че не очаква случаят да забави отбора му.
Бившият просветен министър определи участъка, където е станал инцидента, като "зловещ“.
"Имаше двама състезатели от Люксембург, които се записаха за свръхмаратона, който е за 48 часа да се вземе това разстояние, и те са скъсали спици, извили са каплата и са се отказали, представете си, а бяха много надъхани“, обясни още той.
И беше категоричен – лошата пътна инфраструктура е основният проблем.
