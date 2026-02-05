Бащата на Сияна: Започва гаврата. В моргата ти подават визитки. Пред "Пирогов" стои "дежурна" G-класа. Някои родители подписват

© Бащата на Сияна - Николай Попов направи пореден трогателен пост за това какво се случва с родителите на загиналите деца по пътищата на страната след катастрофи. Ето какво написа той във фейсбук



Не зная дали сте напълно наясно какво се случва с нас – родителите на убити деца.



Пиша това не за съжаление, а за да бъда разбран.



Събуждаш се. Всичко е нормално.



Телефонът звъни и за секунди разбираш, че здравото ти, щастливо дете – отишло на училище, до магазина, на ваканция – е загинало.



Животът ти свършва на мига.



Ад. Болка. Мъка. Буца в гърлото, с която живееш всеки ден.



И още преди да осъзнаеш какво се е случило, започва гаврата.



В моргата ти подават визитки.



Адвокати.



Пред "Пирогов“ дори стои "дежурна“ G-класа.



Някои родители се връзват. Подписват договори, с които огромна част от обезщетението за детето им отива за адвокати.



Не е лошо да имаш защита. Лош е начинът – брутален, нагъл, нечовешки.



Понякога ти предлагат и пари, ако нямаш за погребението на детето си.



После започва вторият кръг на ада.



Месеци. Години.



Разследването не се движи от разследващите, а от вещите лица.



Експертизи се бавят с месеци и години.



От стотици вещи лица в страната, делата се въртят около 20–30 "избрани“.



Ако не са взели пари от другата страна, понякога ги искат и от теб – чрез адвоката.



Минава време.



Родители се разболяват.



Много умират, без да дочакат присъда.



С години влизаш в съдебната зала и слушаш как детето ти е умирало.



Как е агонизирало.



А ти стоиш и слушаш. Безсилен.



След 5–6 години – ако имаш "късмет“ – идва присъда.



Обикновено смешна.



Условна. Лека. Общежитие.



Не търсиш мъст.



Търсиш справедливост.



За да не умират други деца.



После обжалване.



ВКС.



Годините стават 10.



Накрая – окончателна присъда.



Всичко вече е забравено.



Получаваш някаква сума, която често отива за лечение на онкологични заболявания, отключени от болката и стреса.



Ако си жив – си полу-човек.



И дори тогава не свършва.



Има случаи, в които убиецът продължава да върши престъпления от затвора.



Заплахи. Закани. Палежи.



И ти сам ставаш разследващ, прокурор, адвокат, защото вече нямаш вяра в никого.



Тук е така.



Жалко.



Тежко.



Грозно.



И точно затова не спирам да говоря.