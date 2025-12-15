"Балкани" за АМ "Струма": Не отговаря на минималните изисквания за магистрала

© Постоянният комитет на Бернската конвенция приветства напредъка по казуса с АМ "Струма“ през Кресненското дефиле. Решението на конвенцията изисква от властите да завършат строителството, както е договорено с неправителствените организации, и да гарантират, че е осигурено достатъчно финансиране на проекта и че са разработени висококачествени и обективни проекти, проведени са Оценка на въздействието върху околната среда и Оценка за съвместимост и са интегрирани ефективни смекчаващи мерки за двете планирани платна. Темата коментира Андрей Ковачев от Сдружение за дива природа "Балкани“ в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС.



"За нас най-същественият успех е, че крайното решение включва изграждане на истинска магистрала. По някои показатели това все още е първокласен път, но най-малкото отговаря на минималните изисквания включително на европейския регламент за магистрала – да бъде отделен от местния трафик, връзките с местната пътна мрежа да бъдат на поне две нива и най-важното, да има локални пътища, които да обслужват територията“, заяви Ковачев.



Според него не би следвало да има забавяне при изграждането на източното платно на магистралата.



"Ако има забавяне, то по никакъв начин не е свързано с решението откъде да минава западното платно. Въпросът е кога ще се изгради западното платно. Решението на Бернската конвенция и европейският регламент изискват и то да бъде готово до 2031 г., за когато е планирано и източното. Реално би трябвало да имаме магистрала до 2031 г. Аз леко се съмнявам, че те ще успеят, но въпросът е да е поне пред завършване“, допълни Андрей Ковачев.



Той се надява, че решението на Бернската конвенция и ангажирането на Европейската комисия ще стимулират българските власти да не бавят проекта. "Те го бавят, прехвърлят вината на други хора, взимат решения, които не отговарят на европейските изисквания. Най-сетне това се преодоля и се надявам проектът да се качи на една малко по-бърза писта“, заяви Ковачев.



В момента има създадена работна група с представители на различни институции и неправителствени организации. "Тази работна група би трябвало да сигнализира, ако има някакво забавяне. Миналата година имаше четири месеца забавяне с възлагането на поръчката за проектиране на западното платно. Веднага се сигнализира, взеха се мерки и забавянията се прекратиха. Срокът 2031 г. все още се спазва“, допълни природозащитникът.



Оставката на правителството създава известен риск за изпълнението на проекта в срок, призна той. "Надяваме се на институционалната памет на Европейската комисия и на Бернската конвенция, за да може новото правителство да не се отклони от този курс. Финансирането не е гарантирано, тепърва ще се търси такова. Нашето мнение е, че това би трябвало това да са пари от европейски фондове, да не се натоварват данъкоплатците. Има много програми, по които не изразходваме средствата докрай, и дотолкова, доколкото самата магистрала се приема като част от мерките за т.нар. военна мобилност, тя вече се приоритизира и по тази линия“, допълни Ковачев.