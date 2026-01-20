ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Баклаян: Причините за рекордното поскъпване на цените на инвестиционното злато са две
Автор: Цоня Събчева 22:43 / 20.01.2026Коментари (0)450
©
Светът е изключително нестабилно геополитически място и от тази гледна точка големите институционални пари се насочват към инвестиционното злато. Оттук и рекордният скок на цените на златото на световните пазари, като се очаква скоро да премине психологическата граница от 5000 долара за тройунция. Това каза експертът по търговия с благородни метали Макс Баклаян в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС.

Основните причини за рекордното покачване на цените на инвестиционното злато са две: геополитика и макроикономика, посочи той и обясни, че колкото по-несигурен е светът, толкова повече централните банкери прибягват към златото с цел да избегнат контрагентния риск. "Това, което виждаме, че се случва в последните няколко години и месеци, е експоненциално развитие на все нови и нови конфликти: войната в Украйна, заплахата за анексирането на Тайван от Китай, апетитите на Тръмп към Гренландия, което е заплаха за бъдещето на НАТО, и т.н. Така че светът е изключително нестабилно геополитически място.“ От друга страна, макроикономика и сериозните инфлационни процеси са другите важни фактори когато се говори за определяне на цената на златото. Дългът към брутен вътрешен продукт на големите икономики е изключително голям, което означава, че големите икономики ще трябва да печатат нови пари, с които да заплащат старите си задължения, посочи експертът. "Макроикономически светът е пред сериозен инфлационен подем. Златото е парите на хилядолетията, които не се влияят от инфлационните процеси и дори печелят от тях. Така че това са двете големи причини, поради която цената на златото толкова стремглаво и бързо расте нагоре.“

Основните причини за нарастването на цената при среброто е големият дисбаланс на търсене и предлагане, като производството на соларните панели и батерии за електромобилите  са двете индустрии, които са катализатор за цената на среброто, посочи гостът и обясни, че в последно време в Мексико – най- големият производител на сребро, се наблюдава затварянето на сребърни мини поради екологични причини. "Не само, че търсенето расте стремглаво, но и добивът намалява. И оттам цената на среброто буквално се утрои в рамките на една година.“

По думите му все повече хората в България се интересуват от златото и има покачване на ръста на инвеститорите в злато със 70% за миналата година. Баклаян успокои, че срокът за доставка на закупено инвестиционно злато е голям не само у нас, а в целия свят, и обясни този факт с това, че големите производители на злато не смогват с търсенето и не успяват да произведат нужните количества, откъдето идва и изчакването при доставката.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Стартовата учителска заплата се увеличава
21:16 / 20.01.2026
Масови уволнения във фирми, Инспекцията по труда наложи глоби
20:55 / 20.01.2026
Собственичка на магазин: Другият търговски обект в селото затвори...
20:35 / 20.01.2026
Сплашване заради сигнал за купуване на гласове: Мъж бе пребит от ...
20:48 / 20.01.2026
Част от кафемашините продължавали да работят само с левове заради...
19:31 / 20.01.2026
Харизанов: Радев ще вземе гласове и ще ощети тези, които го подкр...
19:35 / 20.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32 / 18.01.2026
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
17:19 / 18.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
08:39 / 18.01.2026
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
08:32 / 18.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Президентска партия
Поскъпване на хранителните продукти
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: