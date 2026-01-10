БГ звездите с имена София и Александър

© През 2025 г. 666 бебета бяха кръстени Александър и 472 с името София, като някои може би вече са бъдещи звезди. От "Телеграф“ изброиха кои са нашите най-известни личности, носещи тези имена, техните успехи и творчески пътища, като няма как да пропуснем и второто почетно място.



Празненство



Няма как да не започнем броенето с една от най-известните представители на името София, а именно – Софи Маринова. Тя е една от най-емблематичните и разпознаваеми певици в българската музика. С неповторимия си глас и силно присъствие на сцената тя успява вече десетилетия да държи публиката в емоционален захват. Кариерата ѝ започва още в края на 90-те, а оттогава до днес Софи не спира да издава хитове, които се пеят на всяко празненство. Освен с музиката си тя често попада в светлините на прожекторите и с личния си живот, който винаги е бил тема на интерес. Искрена, директна и без притеснение да показва емоциите си, Софи Маринова остава вярна на себе си и на публиката си, доказвайки, че славата ѝ няма срок на годност. Скандали я преследват от време на време и много се опитват да използват образа ѝ чрез изкуствен интелект за собствени цели, но никой не може да се докосне до чистия ѝ талант.



Хумор



Нейната адашка пък, актрисата София Бобчева, от известно време е едно от най-нашумелите имена на сцената и екрана. Умело съчетава театър, кино и телевизия, а след като завършва НАТФИЗ, тя бързо привлича вниманието с естествената си игра, чувство за хумор и силно сценично присъствие. Публиката я познава от редица театрални роли, както и от участия в популярни телевизионни сериали и филми, където често влиза в образи на модерни, остроумни и емоционално наситени героини. Освен с актьорските си превъплъщения София Бобчева впечатлява и с откровеността си извън сцената, където не се страхува да изразява мнение и да засяга важни социални теми. Последното ѝ общо приключение е представлението "На гребена на вълната“, в което си партнира със Здрава Каменова.



Мода



Няма как да пропуснем и София Борисова – утвърдено име в българската модна сцена и дизайнер с ясно разпознаваем почерк. Тя стои зад редица впечатляващи колекции, които съчетават елегантност, женственост и силно усещане за стил. Нейни рокли често избират популярни български актриси, певици и светски личности за червения килим, официални събития и телевизионни участия. София Борисова е позната и с участието си в модни формати и ревюта, където представя бляскави и запомнящи се визии, като неотдавна представи цяла своя колекция в Анкара. С внимание към детайла и стремеж към висока естетика тя успява да наложи името си като символ на лукс и модерна българска мода, насочена към уверени и силни жени.



Среда



Името Александър означава "защитник на мъжете“, но защо пък само на тях? Имаме твърде много примери за известни личности с това име и защо да не започнем със Сърчаджиева. Тя е една от най-популярните български актриси и телевизионни водещи. Дъщеря на актьорите Йосиф Сърчаджиев и Пепа Николова, тя израства в артистична среда и естествено поема по пътя на театъра и телевизията. Завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ и бързо се утвърждава с роли на театралната сцена и в телевизионни сериали. Широка популярност ѝ носят участията в хитови продукции, както и ролята ѝ на водеща в редица телевизионни формати, като може би най-известният е "Биг брадър“. Александра е известна с откровения си характер, чувството си за хумор и емоционалната си искреност, които често споделя и с публиката. Освен професионалните си успехи тя неведнъж е впечатлявала с личната си сила и откритост в трудни моменти от живота си, превръщайки се в пример за устойчивост и смелост.



Тон



Нейна колежка и в случая адашка, която тепърва започва да извървява пътя си и да придобива слава, е Александра Лашкова. Тя е млада и бързо набираща популярност българска актриса, която се утвърждава както на театралната сцена, така и в кино и телевизионни продукции като "Войната на буквите“ и "България, Amore mio“. Завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ, а още с първите си роли прави силно впечатление с естествено присъствие, емоционална дълбочина и модерно сценично мислене. Широката публика я опознава чрез участията ѝ в популярни български сериали, където образите ѝ са ярки, запомнящи се и близки до съвременния зрител. Паралелно с екранната си кариера Лашкова е активно ангажирана и в театъра, където продължава да развива актьорския си диапазон. Освен с таланта си тя привлича внимание и с естествения си чар и стил, превръщайки се в едно от младите лица, които тепърва ще задават тон в българското кино и сцена.



Почерк



Разбира се, че сме джентълмени и даваме път на жените, но няма как да пропуснем и мъжката част на населението. А с кого по-добре да започнем, от един от най-известните ни и успешни режисьори – Александър Морфов. Неговото име от десетилетия е символ на мащабен, емоционален и провокативен театър. Завършва режисура в НАТФИЗ и бързо се налага с ярък авторски почерк, в който класически текстове се срещат със съвременна енергия, хумор и социална чувствителност. Неговите спектакли се отличават с динамика, силна актьорска игра и запомняща се визуална среда. Морфов дълги години е свързан с Народния театър "Иван Вазов“, където създава някои от най-гледаните и коментирани постановки в съвременната ни театрална история като "Хъшове“, "Животът е прекрасен“ и "На ръба“. Работил е и на множество международни сцени, а наградите и признанията му са както у нас, така и в чужбина. Освен като режисьор той е познат и като силна публична фигура с ясно изразени позиции, които често предизвикват обществен отзвук. Уволнението му от Народен театър "Иван Вазов“ продължава да е едно от най-скандалните събития в театралната ни история и до ден днешен.



Проект



Имаме и много известни актьори, носещи въздействащото име Александър, и те не са един или двама. Александър Сано е сред най-популярните български актьори от последните години. Роден е на 2 май 1977 г. в Асеновград и завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“. Кариерата му обхваща театър, кино и телевизия, публиката го познава от сериали като "Под прикритие“, където влиза в ролята на Косъма. Участва и в редица български филми, сред които "Диви и щастливи“, "Тилт“ и "В сърцето на машината“. Освен като актьор Сано е познат и с музикалните си проекти, както и с активното си присъствие в социалните мрежи, където често споделя лични размисли и социални позиции. Отличава се с ярък стил, директност и ангажираност към теми извън чисто артистичното поле, което го прави една от най-интересните публични фигури у нас.



Живот



Александър Алексиев е друг български актьор, известен със силното си присъствие както на театралната сцена, така и в киното и телевизионните продукции. Завършил е актьорско майсторство, след което развива кариерата си в разнообразни проекти, където демонстрира широк диапазон – от драматични образи до комедийни роли. Публиката го познава от участия в популярни български сериали като "Откраднат живот“ и постановки, където често изпъква със своята естественост и емоционална искреност. Присъствието му на екран носи характерен стил, а професионализмът му е оценен от режисьори и колеги. Участва и в много филми, като по-известните са "Възвишение“ и "Борсови играчи“. Освен с актьорската си игра Алексиев привлича внимание и с ангажираност към съвременното изкуство и участие в социални инициативи.



Път



Синът на небеизвестната Катерина Евро – Александър Кадиев, е един от най-познатите български актьори и телевизионни водещи, чието присъствие в медийното пространство от години привлича вниманието на публика от различни поколения. Роден е в София и завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ, след което развива богата кариера на театралната сцена и в телевизията. Широка популярност му носи участието в телевизионни предавания, където показва чувство за хумор, остър ум и умение да води разговори с разнообразни гости. Кадиев съчетава актьорските си умения с медийна експертиза, което го прави често търсен за интервюта, коментари и участия в различни формати. Освен с професионалните си успехи той впечатлява и с лична непринуденост пред камера, както и с непрестанно развитие в творческия си път, което го утвърждава като една от значимите фигури на съвременната българска сцена.



Жоро и Мими не отстъпват



Почетното второ място за най-много кръстени бебета през 2025 г. носят имената Георги и Мария. За съжаление е просто невъзможно да споменем всички известни Мимита и Жоровци. Интересно нещо, което се случи миналата година, е, че двама от най-успешните ни писатели в момента не само че носят едно и също име, но и се срещнаха на фестивал в Германия. Георги Господинов и Георги Бърдаров продължават да ни прославят извън граница, а може би и са причина толкова хора да кръщават бебетата си Георги... или поне някои от тях. Мария Бакалова също допринася за славата ни по света, а Мария Игнатова продължава да е еблематично име на екрана. Много пък от нашите певици също носят красивото име Мария, като част от тях са попфолк певицата Мария, Мария Илиева, Мария Драгнева, Мими Николова и Мими Иванова.