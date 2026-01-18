Алекс Сърчаджиева с разтърсваща изповед в Пловдив

© На 27 януари от 19:00 ч. сцената на ДК "Борис Христов“ в Пловдив ще се превърне в място за една необикновена среща. Чаровната Александра Сърчаджиева гостува под тепетата със своя автобиографичен спектакъл-бестселър "На живо и отвъд това“.



Отличен с престижната награда "Аскеер“, този спектакъл не е просто театрално събитие, а триумф на човешкия дух и олицетворение на силата на българската жена.



В тази истинска изповед по действителен случай, дъщерята на големите актьори Йосиф Сърчаджиев и Пепа Николова и съпруга на незабравимия Иван Ласкин, се разкрива пред публиката както никога досега. Алекс ще сподели най-трудните и най-красивите моменти от своя път – истории, които ще изненадат дори най-близките ѝ хора. Една съдба, разказана без маски, заради която зрителите ще преминат през стихия от емоции - смях и радост, които лекуват, страх и сълзи, които пречистват и искреност, която оставя публиката без дъх.



Въпреки изпитанията и загубите, на сцената ще видите не просто ранима жена, а исполин, който отказва да спре да мечтае. "На живо и отвъд това“ е поучителна история с красив финал. Тя ни учи, че място за отчаяние няма и ни дава куража да вярваме, че зад ъгъла винаги ни чака нещо по-добро. Това е вечер за катарзис и осъзнаване, че пътят напред е светъл, когато е извървян с любов и надежда.



Билети и информация на касите на ДК "Борис Христов“ и пред Община Пловдив. Онлайн: в мрежата на Eventim.bg и Grabo.bg. Партньорска мрежа: Бензиностанции OMV, БГ Пощи, магазини Технополис и Office 1.