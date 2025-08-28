ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Адвокатът на учителя, правил секс с ученичка: Тя е проявявала интерес към него
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:13Коментари (0)40
© Facebook
Софийският районен съд остави в ареста 31-годишния учител по физическо възпитание, обвинен в педофилия.

Решението на магистратите беше взето при закрити врата. Според прокуратурата през месеците юни и юли в столичен хостел учителят е извършил сексуално престъпление спрямо дете, ненавършило 14-години.

Адвокатът на учителя заяви, че връзката не била по инициатива на обвиняемия и той съжалявал за случилото се.

Медии не бяха допуснати в съдебната зала. Камерите останаха далеч и от лицето на учителя, обвинен в педофилия. За него се знае, че е преподавал физическо възпитание, че е на 31 години и има малко дете. От прокуратурата заявиха след заседанието, че няма данни за извършено друго престъпление, но че има обосновано предположение за вината му в случая.

"И че са налице реална опасност да продължи да върши престъпления. Повече информация няма да ви дам, тъй като заседанието ще се води при закрити врата с оглед охраняването интереса на пострадалото лице", каза прокурорът Йордан Стоянов, цитиран от БНТ.

И за да запазим интереса на детето няма да кажем името на училището му, нито класа му. Не знаем гледната точка на родителите на момичето. Но защитната теза на обвиняемия е, че те и колегите на учителя са знаели за комуникацията между детето и мъжа. Според адвоката му инициативата за връзката не била от страна на учителя, който иначе съжалявал за случилото се.

"Тя е проявявала интерес към него, те са си говорили за литературата, за спорт, за изкуство. Ходили са заедно, разхождали са се заедно и така. Съжалява за случилото се. Учителят ще си понесе тази отговорност, ние ще признаем вина и ще получим някаква условна присъда по диференцирана процедура и оттук нататък той ще се извини на родителите на момичето", заяви адвокатът Петър Чалъмов.

Решението, с което учителят беше оставен в ареста, не е окончателно.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Пожар в Рила
18:53 / 28.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Паскал с четири обвинения
18:54 / 28.08.2025
И резиденция "Банкя" попада в списъка с "ненужните" държавни имот...
18:54 / 28.08.2025
Прокурор: Експертизата доказва, че сбруята на парасейлинга е била...
17:40 / 28.08.2025
Инициативата за сексуалната връзка между учителя и ученичката дош...
17:35 / 28.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
13:10 / 27.08.2025
Много скоро предстои сватба!
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Честито на Деян Донков!
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
08:58 / 26.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
Тенис от Пловдив и региона
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: