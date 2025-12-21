ИЗПРАТИ НОВИНА
Адвокат от Пловдив за Георги Първанов: Поостарял е доста и нищо ново не е научил
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:28
© БНТ
Пловдивският адвокат Тодор Кръстев сподели мнението след като е гледал интервю на Георги Първанов по БНТ, видя Plovdiv24.bg. Ето какво сподели той:

"Интересно интервю на Георги Първанов по БНТ. Поостарял е доста, но ако се махне леко бавната мисъл, впечатлението е, че нищо старо не е забравил, но и нищо ново не е научил. Или поне се старае това да си проличи, може и да е някаква тактика, знае ли човек - старите апаратчици, пък били те и президенти, са пълни с номера.

Първо, както се казва, дано да не съм прав, но коментарът му за ситуацията в Северна Македония и поведението на тамошния политически елит там, по-скоро се доближава до разбирането по темата на оста Москва - Белград.

Второ, почти отписа БСП за следващите избори, защото нямали бистър образ, стояли замъглено в в това управление, за което ги бил предупреждавал дори на Бузлуджа. Тук кой знае защо държеше да подчертае, че още през 2014 година бил изключен от БСП.

Трето, май сегашният президент много не му е присърце, който трябвало да прави каквото си иска, но само когато приключи с мандата.

И четвърто, нищо не каза за Кюстендилските минерални бани, а и никой не се сети да го попита.







