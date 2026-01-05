ЗАРЕЖДАНЕ...
|62-годишна жена от Смолянско е в неизвестност
На 3 януари около 10:30 часа жената е видяна за последно в центъра на с. Стърница, след което е в неизвестност. Сигналът за изчезването на жената е подаден в полицията тази сутрин, уточни Стоилова.
Соня Милева е със среден ръст и слабо телосложение. Била е облечена с тъмносиня връхна дреха, зелена забрадка и е била обута с черни кубинки.
Гражданите, които разполагат с информация за местонахождението ѝ, могат да подадат сигнал на тел. 112 или в най-близкото районно управление на МВР.
