|55-годишният Димитър Колев се нуждае от помощ в битката си с коварно заболяване
Семейството потърсило първо помощ в България, а после и в Турция. Там след нови изследвания - пет скенер, ЯМР и колоноскопия, поставят точна диагноза и започват таргетна химиотерапия, която вече дава резултати, пише NOVA.
"За първи път от месеци имаме надежда. Но лечението е дълго, скъпо и непосилно за нашето семейство. Само първите етапи на терапията до сега ни струваха десетки хиляди евро, а предстоят още процедури и лекарства, които са жизненоважни за него", разказва дъщерята на Митко.
Ако искате да помогнете на Димитър Колев, може да го направите чрез платформата pavelandreev.org.
