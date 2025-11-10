ИЗПРАТИ НОВИНА
36 години от едно от най-значимите събития в новата история на България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:31Коментари (1)589
©
Денят е петък. Провежда се пленум на ЦК на БКП. По улиците на София всичко изглежда спокойно — нищо не подсказва, че това ще бъде денят, който ще промени България. Само часове по-рано, на запад, хиляди германци започват да разрушават Берлинската стена – символа на разделението между Изтока и Запада.

"Коментирахме, че щом подобни събития се случват в Германия, същото ще стане и у нас“, спомня си Димитър Луджев, който тогава работи в Института по история към БАН и участва в Клуба за гласност и преустройство – една от първите неформални организации, осмелили се публично да критикуват режима.

По същото време Димитър Иванов ръководи шести отдел на Шесто управление на Държавна сигурност, занимаващ се с корупцията и моралното разложение в администрацията и партийната номенклатура.

"След 9 ноември 1989 г. всичко се промени изведнъж. ‘Атаката’ срещу Берлинската стена се случи внезапно. Службите за сигурност от страните в социалистическия лагер работеха в тясно сътрудничество, на основата на договори с КГБ“, разказва Иванов пред NOVA.

Той допълва, че в България две основни теми събуждат общественото недоволство — липсата на индивидуални права и свободи, като правото на пътуване и публична критика на властта, както и проблемите, свързани с опазването на околната среда.

"Недоволството отдолу се съчета с подкрепа отгоре. За първи път в Народното събрание имаше двама души, които гласуваха против. Това бяха Светлин Русев и Нешка Робева“, припомня Иванов.

Според Димитър Луджев, гражданските организации, създадени през 1988 г., имат ключова роля в настъпилите събития.

"Тези движения имаха силата и достойнството публично да критикуват режима на Живков и да защитават идеите за свобода и граждански права. По онова време това беше изключително важно“, споделя той.

Днес, 36 години по-късно, 10 ноември 1989 г. остава една от най-значимите дати в новата история на България — денят, в който започва мъчителният, но необратим път към демокрацията и свободата.







Цветна революция! Поредната. Разбиха соц.лагера. Варшавският договор реши, че вече няма врагове и се разпадна. На друго мнение беше НАТО. Те пък се разшириха и станаха най-агресивният военен съюз без нужда. 10-ина години по-късно без санкция от ООН разпарчатосаха независима държава. И така няколко пъти. В странни години живеем. Войната всъщност е мир, а мирът война. Откачена работа. И идиотите вярват. Най-вероятно, защото само на себеподобни вярват.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

