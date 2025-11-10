ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|36 години от едно от най-значимите събития в новата история на България
"Коментирахме, че щом подобни събития се случват в Германия, същото ще стане и у нас“, спомня си Димитър Луджев, който тогава работи в Института по история към БАН и участва в Клуба за гласност и преустройство – една от първите неформални организации, осмелили се публично да критикуват режима.
По същото време Димитър Иванов ръководи шести отдел на Шесто управление на Държавна сигурност, занимаващ се с корупцията и моралното разложение в администрацията и партийната номенклатура.
"След 9 ноември 1989 г. всичко се промени изведнъж. ‘Атаката’ срещу Берлинската стена се случи внезапно. Службите за сигурност от страните в социалистическия лагер работеха в тясно сътрудничество, на основата на договори с КГБ“, разказва Иванов пред NOVA.
Той допълва, че в България две основни теми събуждат общественото недоволство — липсата на индивидуални права и свободи, като правото на пътуване и публична критика на властта, както и проблемите, свързани с опазването на околната среда.
"Недоволството отдолу се съчета с подкрепа отгоре. За първи път в Народното събрание имаше двама души, които гласуваха против. Това бяха Светлин Русев и Нешка Робева“, припомня Иванов.
Според Димитър Луджев, гражданските организации, създадени през 1988 г., имат ключова роля в настъпилите събития.
"Тези движения имаха силата и достойнството публично да критикуват режима на Живков и да защитават идеите за свобода и граждански права. По онова време това беше изключително важно“, споделя той.
Днес, 36 години по-късно, 10 ноември 1989 г. остава една от най-значимите дати в новата история на България — денят, в който започва мъчителният, но необратим път към демокрацията и свободата.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 17 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Икономист: Хърватия преживя сериозни промени в своята парична сис...
11:03 / 10.11.2025
Диана Русинова: Никога не сме искали рали "Пампорово" да се спре
10:12 / 10.11.2025
Турци масово пазаруват отвъд граница, в Гърция за литър зехтин пл...
09:54 / 10.11.2025
Попариха ни за Нова година
10:15 / 10.11.2025
Военните с антидрон система в Бургас заради рафинерията "Лукойл"
09:26 / 10.11.2025
10 ноември 1989 г.- Падането на един режим и раждането на демокра...
09:23 / 10.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS