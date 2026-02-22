ЗАРЕЖДАНЕ...
|22-годишен мъж, обявен за мъртъв, се оказа жив
Месеци по-късно обаче 22-годишният подал заявление за издаване на нова лична карта. Тогава станало ясно, че той фигурира в регистрите като починал.
Младежът и майка му са от Сливен и са пребивавали в Англия. Към момента не е ясно защо е било поискано издаването на смъртен акт. Опитите за разговор с личния лекар, издал документа, са безуспешни. Той заявява, че ще дава обяснения единствено пред съд и с адвокат.
"Никога не ми се е случвало такова нещо", коментира кметът на Ягода, който разбрал за случая, след като бил потърсен от институциите.
Прокуратурата продължава да събира доказателства и да разпитва участници и свидетели по случая. Разследването трябва да установи при какви обстоятелства е издаден фалшивият акт за смърт и какви са мотивите на майката и сина.
