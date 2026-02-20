© 48-годишна жена е била блъсната от 18-годишен правоспособен шофьор на ул."Стефан Стамболов" в град Пазарджик снощи, съобщиха за Plovdiv24.bg. от пресцентъра на МВР Пазарджик.



Вследствие на инцидента пешеходката, която е украинска гражданка, е починала на място.



Жената е пресичала пътното платно в близост до пешеходна пътека. Няма данни водачът да е употребил алкохол и наркотици. Пробите му са отрицателни.



Тепърва ще се изяснява с каква скорост е карал и какви са били причините за инцидента. Образувано е досъдебно производство, което се наблюдава от Окръжна прокуратура Пазарджик.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.