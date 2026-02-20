ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|18-годишен блъсна и уби пресичаща жена в Пазарджик
Вследствие на инцидента пешеходката, която е украинска гражданка, е починала на място.
Жената е пресичала пътното платно в близост до пешеходна пътека. Няма данни водачът да е употребил алкохол и наркотици. Пробите му са отрицателни.
Тепърва ще се изяснява с каква скорост е карал и какви са били причините за инцидента. Образувано е досъдебно производство, което се наблюдава от Окръжна прокуратура Пазарджик.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Съдът решава дали да освободи предсрочно Брендо
08:07 / 20.02.2026
Андрей Гюров с първа ключова среща
08:07 / 20.02.2026
Рязко застудява, започват повсеместни валежи
08:10 / 20.02.2026
Експерти: България не съществуваше на картата на много чуждестран...
22:11 / 19.02.2026
Ако работодателят забави заплатите два последователни месеца, тов...
22:36 / 19.02.2026
Cмущаващ детайл около случая "Петрохан-Околчица"
21:58 / 19.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи
12:46 / 19.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS