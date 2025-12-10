13-та заплата изчезва в частния сектор, фирмите избират подаръчни карти и празнични събития

© Традиционната 13-та заплата в частния сектор все по-рядко намира място в политиките на работодателите. Все по-малко компании у нас продължават да изплащат пълна месечна заплата като коледна придобивка, показва актуално наблюдение на Adesso България сред над 300 български и международни организации от сферите на IT, аутсорсинг, телекомуникации, финанси, търговия и производство.



Според данните бизнесът става значително по-внимателен при планирането на допълнителните разходи в края на годината. Въпреки това повечето работодатели търсят начини да предоставят допълнителна материална придобивка – макар и често в по-нисък размер в сравнение с предходни години.



Размерът на коледните бонуси варира значително в зависимост от сектора:



Производство: Най-често се изплащат 100–250 лева към заплатата или се предоставят ваучери за храна. В някои компании се организират коледни фирмени тържества или се подаряват собствени продукти. Бонуси над 500 лева са изключение.



Технологии и потребителски стоки: Тези работодатели традиционно предлагат едни от най-високите бонуси. Средният размер достига до половин месечна заплата, което продължава да ги прави силно конкурентни в края на годината.



Подгъвкава политика чрез gift карти: Все по-популярни стават подаръчните карти със заредена сума, които служителите могат да използват според личните си предпочитания. Често те са диференцирани по нива в компанията, което дава възможност за по-справедлив вътрешен подход.



Освен финансови бонуси много фирми организират вътрешни празнични събития, лични подаръци за служителите или вземат участие в благотворителни инициативи. Тези практики целят укрепване на екипната култура и създаване на позитивна атмосфера в края на годината.



"Въпреки икономическите предизвикателства, компаниите в България ясно показват желание да подкрепят служителите си през празничния сезон. Макар традиционната 13-та заплата да се среща все по-рядко, наблюдаваме допълнителни бонуси, нови форми на преживявания и засилен фокус върху екипността и социалната отговорност“, коментира Надежда Василева, изпълнителен директор на Adesso България.