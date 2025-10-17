ЗАРЕЖДАНЕ...
|10 километра тапа на АМ "Тракия"
Задръстването е преди Пазарджик, а в зоната на ремонта край Ихтиман преминаването е нормално.
"Не се движим, задръстването е поне 10 километра, ако сте тръгнали ще чакате поне 2 часа", казват пътуващи.
