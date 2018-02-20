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Ñúñ ñïóêàí ÷åðåï è õåìàòîìè â ãëàâàòà å åäíîòî îò áëèçíà÷åòàòà, åòî ÿ è ìàéêàòà!
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 20:29 / 20.02.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ñúñ ñïóêàí ÷åðåï è õåìàòîìè â ãëàâàòà å áèëî 3-
ãîäèøíîòî ìîì÷åíöå, êîåòî ïðåòúðïÿ ñëîæíà îïåðàöèÿ, íî âñå îùå å ñ îïàñíîñò çà æèâîòà. Òîâà ðàçêðè ãîâîðèòåëÿò íà Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà Ïëîâäèâ Àòàíàñ Èëèåâ íà ñïåöèàëíà ïðåñêîíôåðåíöèÿ ïî ïîâîä óæàñÿâàùèÿ ñëó÷àé ñ äâåòå 3-ãîäèøíè áëèçíà÷åòà, ïðèåòè íåäîõðàíåíè è íàñèíåíè â ïëîâäèâñêà áîëíèöà ñíîùè, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Plovdiv24.bg. 

Ñèãíàëúò íà òåëåôîí 112 å ïîäàäåí îò ñàìàòà ìàéêà ñëåä 19,30 ÷àñà â÷åðà. Òÿ ðàçêàçàëà, ÷å íàä ëåãúëöåòî ïàäíàë ãèïñîâ îðíàìåíò, êîéòî óäàðèë äåòåòî ïî ãëàâàòà. Óñòàíîâÿâà ñå èñòèííîñòòà íà òåçè òâúðäåíèÿ, óñòàíîâÿâàò ñå óñëîâèÿòà, ïðè êîèòî ñà ãëåäàíè äåöàòà, ñèòóàöèÿòà å ìíîãî äèíàìè÷íà, êîìåíòèðà ïðîêóðîð Èëèåâ. Ïî äóìèòå ìó ìàéêàòà æèâååëà ñàìà, áèîëîãè÷íèÿò áàùà íà äåöàòà ðàáîòè â Ãåðìàíèÿ.

Çàñåãà íÿìà äàííè, ÷å äðóã ÷îâåê å æèâååë â àïàðòàìåíòà ñúñ ñåìåéñòâîòî. Îáðàçóâàíîòî äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî å çà ðîäèòåë, êîéòî íå ïîëàãà äîñòàòú÷íî ãðèæè çà äåòåòî ñè è âñëåäñòâèå íà òîâà å íàñòúïèëà îïàñíîñò çà æèâîòà ìó, íî íà ìàéêàòà êúì ìîìåíòà íå å ïîâäèãíàòî îáâèíåíèå, ïîÿñíè Èëèåâ.




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 4
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Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Ãíóñåí,äåáåë,ãðîçåí øîïàð.Òÿ ñå å èçÿëà êàòî ïðàñå,à ìúíè÷åòàòà-êîæà è êîñòè è áèòè.Íèùî ÷óäíî è äà ñå äðîãèðà êðàâàòà äåáåëà.
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Òàêîâà áåçõàáåðèå öàðè....â ñàñåäè,èíñòèòóöèè...!!!Àêî ñå çàìèñëè ÷îâåê,òåçè äåöà áè òðÿáâàëî äà èìàò ëè÷åí ïåäèÿòúð,êîéòî òðÿáâà äà ãè íàáëþäàâà îò ðîæäåíèåòî èì, äà èì ñëàãà âàêñèíè è ò.í....?! Êîé å òîé?!Çàùî íå å ñèãíàëèçèðàë çà ñëó÷âàùîòî ñå?!!
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Îëèãîôðåíêà ! Ìÿñòîòî íà òîçè äåáèë å â çàòâîðà !Òàçè íåíîðìàëíèöà å èçìú÷âàëà äå÷èöàòà è ãè å ìàëòðåòèðàëà !
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Òàçè òàðàòàéêà íå èçãëåæäà äà å ãëàäóâàëàðŸ˜¡ à ñúñåäèòå ÿâíî âñè÷êè èìàò ïðîáëåì ñúñ ñëóõà ùîì çà 3 ãîäèíè íå ñà ÷óëè äåòñêè ïëà÷ ïîíåðŸ˜¡ðŸ˜¡ðŸ˜¡ðŸ˜¡
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Ñâèíÿ íåùàñòíà... Çàòâîð!!!!!Ïóáëè÷åí ëèí÷!!!! Èçðîäêà ãîðêè÷êèòå äåöà ðŸ˜¢ðŸ˜¢ðŸ˜¢Çàùî?????Êîëêî õîðà íå ìîãàò äà èìàò äå÷èöà??. Òà åäíî äåòå å áîæè äàð!!!!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Íîâî îò "Ìòåë"! Çàäúëæèòåëíî ñå çàïîçíàéòå ñ ïîñëåäíàòà èì ñòðàòå...
21:31 / 20.02.2018
Ìàéêàòà íà áëèçíà÷åòàòà ïîêúðòèòåëíî: Íåäîõðàíåíè ñà, çàùîòî ñúì ...
21:02 / 20.02.2018
Áèâø êìåò èçòúðïÿâà 4 ã. â çàòâîðà çà èçíàñèëâàíå íà ó÷åíè÷êà
16:47 / 20.02.2018
Óâðåäèõà ëàêîâîòî ïîêðèòèå íà åäíà êîëà è ÷åòèðèòå ãóìè íà äðóãà!...
16:24 / 20.02.2018
Îñòàâèõà çàä ðåøåòêèòå ìàðîêàíåöà îò ÈÄÈË
15:33 / 20.02.2018
Ìàéêàòà íà áëèçíà÷åòàòà ñ øîêèðàùî îáÿñíåíèå: Ïàäíà êîðíèç!
14:57 / 20.02.2018

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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Ïðîãíîçèðàò ÷óâñòâèòåëíî çàñòóäÿâàíå è íàâñÿêúäå ñíÿã
19:01 / 19.02.2018
Ïëîâäèâ÷àíêà ñ ìàãíåòè÷íè ñèíè î÷è îìàãüîñâà Ôèêè
08:34 / 19.02.2018
Ïëîâäèâ÷àíèí çàñíå Mercedes-Maybach ñ íåîáèêíîâåí íîìåð - ÐÂ ÂÂÂÂÂÂ
14:08 / 19.02.2018
Âíåçàïíà ñìúðò: Ìåäèöèíñêî ëèöå îïèòàëî äà ñïàñè ìúæà ïðåä ÄÊÖ II, íî íåóñïåøíî
14:07 / 19.02.2018
Áëèçíà÷åòà ñà â áîëíèöà â Ïëîâäèâ ñ ìîçú÷íè êðúâîèçëèâè, àðåñòóâàõà ìàéêàòà! (ÂÈÄÅÎ)
12:40 / 20.02.2018
Ãîòâÿò ãîëÿìà ïðîìÿíà çà âñè÷êè øîôüîðè, íîâîñòèòå ìîæå äà âè ÿäîñàò çäðàâî!
17:29 / 19.02.2018
Åêñêëóçèâíî: Ìíîãî ïèÿí øîôüîð áëúñíà æåíà íà "Øåñòè ñåïòåìâðè"!
16:50 / 19.02.2018
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Êîíöåñèÿòà íà ñòàäèîí "Ïëîâäèâ"
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