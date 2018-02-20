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Ñèãíàëúò íà òåëåôîí 112 å ïîäàäåí îò ñàìàòà ìàéêà ñëåä 19,30 ÷àñà â÷åðà. Òÿ ðàçêàçàëà, ÷å íàä ëåãúëöåòî ïàäíàë ãèïñîâ îðíàìåíò, êîéòî óäàðèë äåòåòî ïî ãëàâàòà. Óñòàíîâÿâà ñå èñòèííîñòòà íà òåçè òâúðäåíèÿ, óñòàíîâÿâàò ñå óñëîâèÿòà, ïðè êîèòî ñà ãëåäàíè äåöàòà, ñèòóàöèÿòà å ìíîãî äèíàìè÷íà, êîìåíòèðà ïðîêóðîð Èëèåâ. Ïî äóìèòå ìó ìàéêàòà æèâååëà ñàìà, áèîëîãè÷íèÿò áàùà íà äåöàòà ðàáîòè â Ãåðìàíèÿ.
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