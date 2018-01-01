ÍÈÌÕ: Âàëåæèòå ñïèðàò óòðå, íî âå÷åðòà íè óäðÿò íîâ ñíÿã è âèåëèöè

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Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 16:24 / 13.01.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ïðåç ñëåäâàùîòî äåíîíîùèå îáëà÷íîñòòà íàä ñòðàíàòà ùå å çíà÷èòåëíà. Ïðåç íîùòà ïðåâàëÿâàíèÿ îò ñíÿã ùå èìà ãëàâíî â ñåâåðîçàïàäíèòå è ïëàíèíñêèòå ðàéîíè. Óòðå â ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò ñòðàíàòà âàëåæèòå ùå ñïðàò. Ñëàá ñíÿã ùå ïðåâàëÿâà íà ìåñòà â Çàïàäíà Áúëãàðèÿ è â êðàéíèòå èçòî÷íè ðàéîíè. Ùå å âåòðîâèòî è ñòóäåíî ñ ìèíèìàëíè òåìïåðàòóðè ìåæäó ìèíóñ 5° è 0° è ìàêñèìàëíè - ìåæäó ìèíóñ 3° è 2°. Ïðåç íîùòà ñðåùó ïîíåäåëíèê âàëåæèòå îò ñíÿã â Çàïàäíà Áúëãàðèÿ ùå ñå óñèëÿò. Ïî âèñîêîïëàíèíñêèòå ïðîõîäè â Çàïàäíà Ñòàðà ïëàíèíà ùå èìà âèåëèöè è íàâÿâàíèÿ. 

Àòìîñôåðíîòî íàëÿãàíå å ïî-âèñîêî îò ñðåäíîòî çà ÿíóàðè è ùå ïðîäúëæè äà ñå ïîâèøàâà. Â ïëàíèíèòå ùå å îáëà÷íî, ùå ïðåâàëÿâà ñëàá ñíÿã, íà ïîâå÷å ìåñòà â çàïàäíàòà ïîëîâèíà íà ñòðàíàòà. Ùå äóõà óìåðåí è ñèëåí ïðåäèìíî þãîèçòî÷åí âÿòúð, ïî áèëàòà íà Ðèëà è Ïèðèí - çàïàäåí âÿòúð. Òåìïåðàòóðè òå ùå ñå ïîíèæàâàò, ìàêñèìàëíàòà íà âèñî÷èíà 1200 ìåòðà ùå å îêîëî ìèíóñ 5°, íà 2000 ìåòðà - îêîëî ìèíóñ 9°.

Ïî ×åðíîìîðèåòî ùå å îáëà÷íî, ñúñ ñëàáè ïðåâàëÿâàíèÿ, ïðåäèìíî îò ñíÿã. Ùå äóõà ñèëåí ñåâåðîèçòî÷åí âÿòúð. Ìàêñèìàëíèòå òåìïåðàòóðè ùå ñà 1°-5°. Òåìïåðàòóðàòà íà ìîðñêàòà âîäà å 8°-9°. Âúëíåíèåòî íà ìîðåòî ùå áúäå îêîëî 4 áàëà. Òàêàâà å ïðîãíîçàòà íà Íàöèîíàëíèÿ èíñòèòóò ïî ìåòåîðîëîãèÿ è õèäðîëîãèÿ êúì ÁÀÍ.



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14:42 / 11.01.2018
Íÿìà òàêàâà äúðæàâà! Àêî ñúäåáíàòà íè ñèñòåìà áå ÷èòàâà, øåñòîðíîòî óáèéñòâî íÿìàøå äà ñå ñëó÷è!
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