Шофьорът на камиона, ударил се във влак, е в болница

© Около 11.50 ч на тел 112 е получен сигнал за пътен инцидент на ЖП прелез между селата Белозем и Маноле. Plovdiv24.bg вече съобщи за инцидента. Към мястото веднага са насочени полицейски екипи на РУ Труд, пожарна и спешна помощ, съобщиха от пловдивската полиция.



По първоначални данни, 46-годишен водач на тежкотоварен автомобил "Форд" не се е съобразил със светлинния сигнал на прелез без бариери и се е ударил странично в товарен влак.



На място е оказана медицинска помощ на шофьора на камиона, откран е в болница за допълнителни прегледи. Двамата водачи са изпробвани за употреба на алкохол, пробите са отрицателни.