|Шофьорът на камиона, ударил се във влак, е в болница
По първоначални данни, 46-годишен водач на тежкотоварен автомобил "Форд" не се е съобразил със светлинния сигнал на прелез без бариери и се е ударил странично в товарен влак.
На място е оказана медицинска помощ на шофьора на камиона, откран е в болница за допълнителни прегледи. Двамата водачи са изпробвани за употреба на алкохол, пробите са отрицателни.
