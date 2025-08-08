ИЗПРАТИ НОВИНА
Инцидент на прелез спря влаковете между Маноле и Белозем
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:34Коментари (0)663
©
Днес, в 11:40 ч., в междугарието Маноле - Белозем на прелез с редовно задействана автоматично прелезна сигнализация (АПС) на км.26+305, е ударен тежкотоварен автомобил. По тази причина движението на влаковете в посочения участък е преустановено. При инцидента няма жертви.

Поради преустановеното движение в междугарието се отмениха влакове: 80182 в участъка Белозем - Пловдив, 80185 Пловдив - Белозем. Пътниците ще се обслужват с автобусен превоз от Белозем до Пловдив.

След приключване на следствените действия движението ще бъде възстановено.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

