Инцидент на прелез спря влаковете между Маноле и Белозем

© Днес, в 11:40 ч., в междугарието Маноле - Белозем на прелез с редовно задействана автоматично прелезна сигнализация (АПС) на км.26+305, е ударен тежкотоварен автомобил. По тази причина движението на влаковете в посочения участък е преустановено. При инцидента няма жертви.



Поради преустановеното движение в междугарието се отмениха влакове: 80182 в участъка Белозем - Пловдив, 80185 Пловдив - Белозем. Пътниците ще се обслужват с автобусен превоз от Белозем до Пловдив.



След приключване на следствените действия движението ще бъде възстановено.



