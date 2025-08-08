ЗАРЕЖДАНЕ...
|Инцидент на прелез спря влаковете между Маноле и Белозем
Поради преустановеното движение в междугарието се отмениха влакове: 80182 в участъка Белозем - Пловдив, 80185 Пловдив - Белозем. Пътниците ще се обслужват с автобусен превоз от Белозем до Пловдив.
След приключване на следствените действия движението ще бъде възстановено.
