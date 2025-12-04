УМБАЛ "Свети Георги" с безплатни прегледи за откриването на тежка болест

© Безплатни прегледи за туберкулоза ще се проведат от 8 до 12 декември 2025 г. в Отделението по фтизиатрия на УМБАЛ "Свети Георги“. Консултациите са част от утвърдената вече кампания "Седмица на отворените врати“.



Туберкулозата е предотвратимо и обикновено лечимо заболяване. Въпреки това, повече от 10 милиона души продължават да се разболяват от туберкулоза всяка година, a над 1 милион умират от болестта. Това я прави водеща причина за смърт в света от един инфекциозен агент и сред 10-те най-чести причини за смърт в световен мащаб.



От общия брой хора, които развиват туберкулоза всяка година, около 90% са възрастни, като случаите са повече сред мъжете, отколкото сред жените. Заболяването обикновено поразява белите дробове (белодробна туберкулоза), но може да засегне и други места.



В България, за периода 1998-2024 г., се наблюдава тенденция за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза – от 49,9 случая на 100 000 население през 1998 г. – до 13,7 случая на 100 000 население през 2024 г.



Счита се, че около една четвърт от световното население е било заразено с туберкулоза. След заразяването рискът от развитие на туберкулозно заболяване е най-висок през първите 2 години (приблизително 5%).



Без лечение смъртността от туберкулоза е висока - близо 50%. С леченията, препоръчвани от СЗО, около 90% от хората с туберкулоза могат да бъдат излекувани. Курсът със съвременните противотуберкулозни лекарства продължава около 4-6 месеца.



Инициативата "Седмица на отворените врати“ за туберкулоза се доказа като много добра практика за откриване и предприемане на своевременни мерки за лечение на случаи с туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция и прекъсване на веригата за предаване на инфекцията на други хора.



По време на кампанията след оценка на риска от проведения скрининг на желаещите в риск, ще се извърши консултация с лекар и при необходимост преглед и изследвания.



Прегледите ще се провеждат от 8 до 12 декември 2025 г. от 08:00 часа до 13:00 часа в Отделението по фтизиатрия, което се намира до Клиниката по инфекциозни болести в База II на УМБАЛ “Свети Георги" – Пловдив. Допълнителна информация за кампанията може да се получи на телефоните на Отделението по фтизиатрия: 032/602 770 и 032/602 604.