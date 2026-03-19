През последните десетилетия тенът се превърна в символ на красота и здраве. Много хора обаче продължават да вярват, че солариумът е безопасна алтернатива на слънцето. От гледна точка на онкологията изкуственото ултравиолетово (UV) облъчване е сериозен рисков фактор за развитието на кожни тумори.Използването на солариум, дори само четири пъти в годината, увеличава риска от рак на кожата с 15 %. Според резултати от американски проучвания е опасността е особено голяма при младите хора. Редовното посещение крие повишен риск от три вида кожен рак - базално-клетъчен карцином, плоскоклетъчен карцином и меланом.Учени от девет държави са анализирали резултатите от 20 медицински изследвания, които доказват, че хора под 30 години, използвали солариум, са със 75% по-предразположени да развият меланом - най-агресивният рак в онкологията. При тях се отчита и 58% плоскоклетъчен карцином и с 24% базално-клетъчен карцином, отколкото тези, които не ползват.Поради тази докаани рискове държави като Бразилия и Австралия напълно забраняват солариумите, а във Франция, Германия, Испания, Италия, Швеция, Норвегия и Великобритания не се допускат непълнолетни. Тревожно е, че у нас непълнолетни често посещават солариуми, особено в периода преди абитуриентските балове.Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация класифицира солариумите в първа категория канцерогенни фактори за човека.“Като лекар, който ежедневно работи с пациенти с кожни карциноми и предракови образувания - бенки, папиломи, себорейни кератози и фиброми, наблюдавам тревожна тенденция. Все повече млади хора развиват кожни увреждания вследствие на изкуствено UV-излагане“, споделя д-р Анна Кирова от Отделението по онкологични заболявания на кожата към Комплексен онкологичен център – Пловдив.Солариумите имитират слънчевата светлина, но използват предимно UVA-лъчи, които проникват дълбоко в кожата. Те могат да предизвикат генетични увреждания в клетките, да ускорят фотостареенето на кожата и да разрушат колагена и еластина – основните структури, които поддържат нейната еластичност.Продължителното излагане на UV-радиация може да доведе до увреждане на ДНК в кожните клетки, натрупване на мутации и развитие на предракови и ракови лезии.Освен онкологичния риск редовното използване на солариум води и до редица дерматологични проблеми - преждевременно стареене на кожата, бръчки, хиперпигментации и увреждане на малките кръвоносни съдове."Съществува и митът за така наречения "безопасен тен“. Често се смята, че солариумът подготвя кожата за слънцето и предпазва от изгаряне. Медицинските данни не подкрепят тази теза“, казва д-р Кирова.Специалистите препоръчват да се избягва използването на солариуми, да се нанасят фотозащитни кремове със SPF, да се правят редовни дерматологични прегледи и внимателно да се наблюдават бенките за всякакви подозрителни промени. Ранното откриване на кожни изменения позволява своевременно лечение и значително подобрява прогнозата.“Като лекари имаме отговорността не само да лекуваме, но и да информираме обществото за тези рискове. Пациентите винаги могат да се обърнат към нас, за да разберат повече и за профилактика", подчертава д-р Кирова.Отделението по онкологични заболявания на кожата в КОЦ – Пловдив работи активно както в диагностиката и лечението, така и в превенцията на кожните тумори. Специалистите там подчертават, че информираността и профилактичните прегледи са най-силният инструмент в борбата срещу рака на кожата.