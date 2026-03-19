Онкодерматолог от Пловдив предупреди за солариумите, особено преди баловете
Използването на солариум, дори само четири пъти в годината, увеличава риска от рак на кожата с 15 %. Според резултати от американски проучвания е опасността е особено голяма при младите хора. Редовното посещение крие повишен риск от три вида кожен рак - базално-клетъчен карцином, плоскоклетъчен карцином и меланом.
Учени от девет държави са анализирали резултатите от 20 медицински изследвания, които доказват, че хора под 30 години, използвали солариум, са със 75% по-предразположени да развият меланом - най-агресивният рак в онкологията. При тях се отчита и 58% плоскоклетъчен карцином и с 24% базално-клетъчен карцином, отколкото тези, които не ползват.
Поради тази докаани рискове държави като Бразилия и Австралия напълно забраняват солариумите, а във Франция, Германия, Испания, Италия, Швеция, Норвегия и Великобритания не се допускат непълнолетни. Тревожно е, че у нас непълнолетни често посещават солариуми, особено в периода преди абитуриентските балове.
Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация класифицира солариумите в първа категория канцерогенни фактори за човека.
“Като лекар, който ежедневно работи с пациенти с кожни карциноми и предракови образувания - бенки, папиломи, себорейни кератози и фиброми, наблюдавам тревожна тенденция. Все повече млади хора развиват кожни увреждания вследствие на изкуствено UV-излагане“, споделя д-р Анна Кирова от Отделението по онкологични заболявания на кожата към Комплексен онкологичен център – Пловдив.
Солариумите имитират слънчевата светлина, но използват предимно UVA-лъчи, които проникват дълбоко в кожата. Те могат да предизвикат генетични увреждания в клетките, да ускорят фотостареенето на кожата и да разрушат колагена и еластина – основните структури, които поддържат нейната еластичност.
Продължителното излагане на UV-радиация може да доведе до увреждане на ДНК в кожните клетки, натрупване на мутации и развитие на предракови и ракови лезии.
Освен онкологичния риск редовното използване на солариум води и до редица дерматологични проблеми - преждевременно стареене на кожата, бръчки, хиперпигментации и увреждане на малките кръвоносни съдове.
"Съществува и митът за така наречения "безопасен тен“. Често се смята, че солариумът подготвя кожата за слънцето и предпазва от изгаряне. Медицинските данни не подкрепят тази теза“, казва д-р Кирова.
Специалистите препоръчват да се избягва използването на солариуми, да се нанасят фотозащитни кремове със SPF, да се правят редовни дерматологични прегледи и внимателно да се наблюдават бенките за всякакви подозрителни промени. Ранното откриване на кожни изменения позволява своевременно лечение и значително подобрява прогнозата.
“Като лекари имаме отговорността не само да лекуваме, но и да информираме обществото за тези рискове. Пациентите винаги могат да се обърнат към нас, за да разберат повече и за профилактика", подчертава д-р Кирова.
Отделението по онкологични заболявания на кожата в КОЦ – Пловдив работи активно както в диагностиката и лечението, така и в превенцията на кожните тумори. Специалистите там подчертават, че информираността и профилактичните прегледи са най-силният инструмент в борбата срещу рака на кожата.
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.