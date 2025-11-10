МВР Пловдив: Мъж е загинал, а младеж е с опасност за живота след две катастрофи

© Мъж е загинал, а младеж е с опасност за живота след две катастрофи в петък в областта, съобщиха от МВР Пловдив. Около 18.30 ч. в РУ-Асеновград постъпил сигнал за тежък пътен инцидент в отсечката между селата Долнослав и Новаково.



По предварителни данни лек автомобил "Тойота“ блъснал движещ се по пътното платно 67-годишен велосипедист, чиято смърт е констатирана от пристигналия медицински екип. Колата управлявала жена на 66 години, пробите й за алкохол и наркотици са отрицателни.



По-рано същия ден, около 10.30 ч., служители от РУ-Труд пък били насочени към участъка между село Найден Герово и град Съединение, където лек автомобил БМВ излязъл вдясно от платното за движение и се ударил в дърво.



23-годишният водач е транспортиран в пловдивска болница, лекари се борят за живота му. Причините и обстоятелствата около двете пътни произшествия се разследват в рамките на досъдебни производства.