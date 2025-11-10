ЗАРЕЖДАНЕ...
|МВР Пловдив: Мъж е загинал, а младеж е с опасност за живота след две катастрофи
По предварителни данни лек автомобил "Тойота“ блъснал движещ се по пътното платно 67-годишен велосипедист, чиято смърт е констатирана от пристигналия медицински екип. Колата управлявала жена на 66 години, пробите й за алкохол и наркотици са отрицателни.
По-рано същия ден, около 10.30 ч., служители от РУ-Труд пък били насочени към участъка между село Найден Герово и град Съединение, където лек автомобил БМВ излязъл вдясно от платното за движение и се ударил в дърво.
23-годишният водач е транспортиран в пловдивска болница, лекари се борят за живота му. Причините и обстоятелствата около двете пътни произшествия се разследват в рамките на досъдебни производства.
Още новини от Новини от Пловдив:
Кметът провери наводнените улици в "Тракия", положението е сериоз...
10:56 / 10.11.2025
Гръмна магистрален водопровод в "Тракия"
10:35 / 10.11.2025
Наводнени пътни артерии в Пловдив тази сутрин
08:47 / 10.11.2025
В Пловдив показват очила, които имитират как алкохолът влияе на ш...
08:07 / 10.11.2025
Заради асфалтиране се променя организацията на движение по АМ "Тр...
05:30 / 10.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България ...
21:09 / 09.11.2025
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
