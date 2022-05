Благотворителен концерт в Пловдив

© Благотворителен концерт "Всеки може да бъде щастлив" - в подкрепа на деца със синдрома на Даун - организира Областната администрация на Пловдив област. Фоайето на сградата ще се превърне в концертна зала, а именитият оперен певец Ивайло Михайлов ще изпълни пространството с вълшебна музика и изключителния си талант.



Събитието ще се състои на 16 юни от 18,30 ч. Събраните средства от благотворителния концерт ще подкрепят клуб "Всеки може“ към фондация "Up with Down", чиято цел е да развие специалното кътче за срещи, занимания, танци, творчество, обучение и забавление за семействата с деца със синдром на Даун.



Билетът за концерта струва 20 лева., а приходите ще бъдат изцяло дарени на клуб "Всеки може“.



Всеки, който се включи, ще стане част от каузата и всички заедно ще помогнем на един прекрасни деца да сбъдват мечтите си! Очакваме ви и обещаваме, че ще има приятни изненади!