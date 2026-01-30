ИЗПРАТИ НОВИНА
Wizz Air пусна нова дестинация от и до нашето море
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:21
©
Wizz Air, една от водещите авиокомпании в България, обяви днес старта на нов директен маршрут от Варна до кипърския рай – Ларнака. Полетите по новата линия ще започнат на 17 юни 2026 г., като ще се изпълняват три пъти седмично – в сряда, петък и неделя. Билетите са вече в продажба на wizzair.com и в мобилното приложение на авиокомпанията на цени, започващи от 24,99 евро.

С добавянето на новия маршрут Wizz Air разширява присъствието си на Българското Черноморие, предлагайки на пътниците от морската ни столица удобна и достъпна връзка до една от най-слънчевите дестинации на Средиземноморието. Тази стъпка затвърждава ангажимента на авиокомпанията към подобряване на свързаността на България и стимулирането на ваканционните пътувания от и до страната.

Ларнака предлага перфектната комбинация от мек средиземноморски климат, слънчеви плажове и възможност за изследване на древни забележителности. Градът е известен със своя мек климат и тюркоазени води, а посетителите могат да разгледат величествената църква "Свети Лазар“ и средновековния Замък на Ларнака. Крайбрежната алея Финикудес дава перфектната възможност за разходка сред палми, уютни кафенета и автентични кипърски таверни, а Соленото езеро край града привлича хиляди розови фламинго.

Според древногръцката митология именно край бреговете на Кипър от морската пяна се ражда Афродита – богинята на любовта и красотата. Най-свързаното с легендата място е скалният бряг Петра ту Ромиу (известен и като "Скалата на Афродита“), разположен между Ларнака и Пафос. Смята се, че плуването около скалите носи късмет и вечна младост, а мястото е едно от най-романтичните за залез на острова и сред най-сниманите природни забележителности в Кипър.

"Щастливи сме да обявим старта на новия ни маршрут от Варна до Ларнака, който ще предложи на нашите пътници както от България, така и от Кипър, още по-голям избор от възможности за лятна ваканция. Кипър е предпочитана лятна дестинация за българите, а с обявяването на тази нова връзка ние правим пътуването по-лесно и достъпно от всякога. Новият маршрут не само ще подпомогне туризма, но и ще укрепи връзките между двете страни, предоставяйки на пътниците възможността да летят лесно и на достъпни цени. Let’s WIZZ, Варна“, коментира Салваторе Габриеле Империале, мениджър "Корпоративни комуникации“ в Wizz Air.

С добавянето на новата линия, през летния сезон на 2026 г. Wizz Air ще оперира 18 директни маршрута от Варна до 10 държави. Разширяването на мрежата на Wizz Air от морската ни столица е част от дългосрочната стратегия за развитие на авиокомпанията в България, която включва още инвестиции в оперативна надеждност и подобряване на обслужването на пътниците, част от трансформационния план Customer First Compass, който поставя клиентите на първо място.







