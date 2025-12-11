Тъжен и щастлив е днешният ден за Илиана Раева

© Фейсбук Илиана Раева написа два поста, свързани с днешния 11 декември. Единият - тъжен, в памет на баща й:



"Днес моят непрежалим татко щеше да навърши 93 години, но преди 6 месеца отлетя… Обичам те безкрайно, татенце… Нека е светло на прекрасната ти душа! Поклон", пише тя.



Другият е по повод годишнина от сватбата й с Наско Сираков: "Днес, 42 години заедно във вихъра и палитрите на живота! Обичам те!".