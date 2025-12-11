ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Тъжен и щастлив е днешният ден за Илиана Раева
"Днес моят непрежалим татко щеше да навърши 93 години, но преди 6 месеца отлетя… Обичам те безкрайно, татенце… Нека е светло на прекрасната ти душа! Поклон", пише тя.
Другият е по повод годишнина от сватбата й с Наско Сираков: "Днес, 42 години заедно във вихъра и палитрите на живота! Обичам те!".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Какво обичат коледните звезди и как да съхраним цветето за по-дъл...
11:36 / 11.12.2025
Невероятна история от медната епоха в България за мъж, оцелял от ...
11:28 / 11.12.2025
Д-р Георева: Генетичните фактори играят съществена роля при аноре...
08:42 / 11.12.2025
След победата Миро харчи 100 бона за жена си
19:09 / 10.12.2025
Нов сериал ще предложи нещо, което досега не се е случвало в бълг...
12:23 / 10.12.2025
Празник е! Ето кои българи имат имен ден!
08:09 / 10.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Петя Дикова: Благодаря!
15:33 / 09.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS