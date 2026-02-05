ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Три зодии се събират с бившите си през февруари
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 23:00Коментари (0)196
©
Февруари винаги носи прилив на любовна енергия, а тази година той ще бъде особено силен. Астролозите забелязват рядко планетарно подреждане, което активира стари емоции, спомени и желанието да се завърши това, което някога е било недовършено. За три зодиакални знака това означава едно: завръщането на бивши партньори и шанс за повторно събиране. Ето кои са тези зодии. 

Телец

Февруари ще донесе на Телеца неочаквано обаждане или съобщение от човек, който все още заема важно място в спомените му. Енергията на Венера, която засилва романтичните импулси, насърчава откровените разговори и честните признания.

Негодуванията от миналото започват да избледняват и постепенно остават на заден план, а стабилността, за която Телецът копнее, изглежда отново възможна. Обновената връзка може да бъде по-силна от преди, ако и двете страни са готови да работят върху грешките си. За много Телци това ще бъде моментът, в който ще осъзнаят: любовта не е изчезнала, тя просто е чакала подходящия момент.

Лъв

За Лъвовете, Марс, планетата на страстта и решителните действия, става активен през февруари. Това означава, че някой, с когото са имали ярки, емоционално заредени отношения, може неочаквано да се завърне в живота им.

За Лъвовете това ще бъде период на преоценка. Те ще разберат, че недовършените разговори и неизказаните чувства все още имат тежест. Една среща или случайно съвпадение могат да доведат до възстановяване на хармонията. Основното е да не позволяват на гордостта да им попречи. Лъвовете трябва да слушат сърцата си, защото този път връзката може да премине на ново ниво. 

Скорпион

За Скорпионите февруари ще бъде месец на емоционална трансформация. Плутон, техният основен влиятелен покровител, ще отвори пътя към дълбоки преживявания и преосмисляне на миналото. И точно когато Скорпионите са фокусирани върху бизнеса си, в живота им ще се завърне човек, когото са смятали за напълно изгубен.

Този контакт може да бъде съдбовен. Стари чувства ще пламнат с нова сила и Скорпионите ще разберат, че бившият им партньор е бил по-важен, отколкото са осъзнавали. Ако се даде шанс на искреността и доверието, е възможно да се възстанови дълбока, стабилна връзка, пише actualno.com.


Още по темата: общо новини по темата: 1256
04.02.2026 Родените през тези 4 месеца ще претърпят обрат през февруари
03.02.2026 Зодиите, които ще научат горчива истина за близък човек
31.01.2026 Най-големите късметлии в зодиака следващата седмица
31.01.2026 Краят на януари слага край на проблемите на три зодии
28.01.2026 Тежък ден за 4 зодии, готвят им капан
27.01.2026 Три зодии сбъдват мечтите си през февруари
предишна страница [ 1/210 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Тя се ражда и умира на 5 февруари, но живее 92 години
19:21 / 05.02.2026
Известен пловдивчанин се сгоди за голяма красавица
17:10 / 05.02.2026
Имане Хелиф: Аз съм жена и искам да живея живота си
12:44 / 05.02.2026
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Много богат българин днес става на 87
17:42 / 04.02.2026
Нели Рангелова е повече от страшна
16:42 / 04.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
12:18 / 04.02.2026
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
Какво означава, ако се чуват външни звуци или "пукане" вътре в котела на бойлера
15:40 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Изграждане на Национална детска болница в София
Изтече видео с голи кадри на клиентка от студио за епилация в Бургас
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: