|Три зодии се събират с бившите си през февруари
Телец
Февруари ще донесе на Телеца неочаквано обаждане или съобщение от човек, който все още заема важно място в спомените му. Енергията на Венера, която засилва романтичните импулси, насърчава откровените разговори и честните признания.
Негодуванията от миналото започват да избледняват и постепенно остават на заден план, а стабилността, за която Телецът копнее, изглежда отново възможна. Обновената връзка може да бъде по-силна от преди, ако и двете страни са готови да работят върху грешките си. За много Телци това ще бъде моментът, в който ще осъзнаят: любовта не е изчезнала, тя просто е чакала подходящия момент.
Лъв
За Лъвовете, Марс, планетата на страстта и решителните действия, става активен през февруари. Това означава, че някой, с когото са имали ярки, емоционално заредени отношения, може неочаквано да се завърне в живота им.
За Лъвовете това ще бъде период на преоценка. Те ще разберат, че недовършените разговори и неизказаните чувства все още имат тежест. Една среща или случайно съвпадение могат да доведат до възстановяване на хармонията. Основното е да не позволяват на гордостта да им попречи. Лъвовете трябва да слушат сърцата си, защото този път връзката може да премине на ново ниво.
Скорпион
За Скорпионите февруари ще бъде месец на емоционална трансформация. Плутон, техният основен влиятелен покровител, ще отвори пътя към дълбоки преживявания и преосмисляне на миналото. И точно когато Скорпионите са фокусирани върху бизнеса си, в живота им ще се завърне човек, когото са смятали за напълно изгубен.
Този контакт може да бъде съдбовен. Стари чувства ще пламнат с нова сила и Скорпионите ще разберат, че бившият им партньор е бил по-важен, отколкото са осъзнавали. Ако се даде шанс на искреността и доверието, е възможно да се възстанови дълбока, стабилна връзка, пише actualno.com.
