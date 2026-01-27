ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Три зодии сбъдват мечтите си през февруари
Телец
За вас февруари се усеща като бавен, но сигурен подход към това, за което отдавна мечтаете. Не под формата на фойерверки и специални ефекти, а чрез усещането, че животът внезапно е станал по-комфортен, по-топъл и по-пълноценен. Възможни са събития, пряко свързани с дома, комфорта, тялото или чувството за стабилност. Мечтата може да се сбъдне чрез конкретни неща: преместване, подобряване на условията ви на живот, успешна покупка или предложение, което улеснява живота. Желанията, свързани с взаимоотношенията, също ще се проявят добре – възможни са приятни разговори, стъпки напред и ситуации, в които сте избрани без съмнение.
Лъв
Февруари ще бъде месец за вас, в който мечтите излизат от скривалището си. Може да се окажете в светлината на прожекторите, да получите признание, предложение или възможност, за която преди това сте се шегували. И изведнъж, тази шега вече не е чак толкова шега. Пожеланията, свързани със самореализация, креативност, личен брандинг и любов, ще бъдат особено успешни. Февруари може да донесе вълнуващи връзки, красиви жестове или ситуация, в която внезапно осъзнавате: това е то, това е то. Много ще се случи чрез хора, които виждат повече във вас, отколкото обикновено си позволявате.
Риби
Интуицията на Рибите ще се засили през февруари, сънищата може да станат почти сценарийни, а съвпаденията ще бъдат подозрително точни. Сънищата, които са изглеждали твърде крехки или нереалистични, ще получат форма и адрес за доставка. Пожеланията, свързани с любовта, креативността, вътрешното състояние и освобождаването на стари истории, могат да се сбъднат. Възможно е да има срещи, които сякаш продължават дългогодишен, недовършен диалог, или решения, които носят неочакван мир. За Рибите февруари е месец, в който е важно да се доверявате повече на чувствата си, отколкото на логиката.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1250
|предишна страница [ 1/209 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, коят...
11:35 / 27.01.2026
Това е най-достъпният зимен курорт в България! Лифт картите са по...
13:23 / 27.01.2026
Apple: Избягвайте постоянното зареждане до 100%
10:16 / 27.01.2026
Интересен празник е днес
08:07 / 27.01.2026
Илияна Йотова има внуче, синът й женен за красавица
20:39 / 26.01.2026
Съсобственикът на две големи вериги днес става на 58, ето как пра...
17:31 / 26.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS