Рокада: Вокален педагог на "Капките" не е Етиен Леви

© Историческа промяна разтърси "Като две капки вода" след цели 13 сезона. Това стана ясно неотдавна зад кулисите на шоуто, а вече и официално.



Изненадващо за мнозина проф. Етиен Леви бе сменен с младата певица Михаела Маринова, на която също е преподавал вокално майсторство.



Новината беше обявена от продуцента Кирил Киров-Кико, който подчерта, че решението е част от естественото надграждане на формата. По думите му Етиен Леви сам е пожелал да даде път на младите, а към него ще има специален жест като към легенда на предаването.