ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Рокада: Вокален педагог на "Капките" не е Етиен Леви
Изненадващо за мнозина проф. Етиен Леви бе сменен с младата певица Михаела Маринова, на която също е преподавал вокално майсторство.
Новината беше обявена от продуцента Кирил Киров-Кико, който подчерта, че решението е част от естественото надграждане на формата. По думите му Етиен Леви сам е пожелал да даде път на младите, а към него ще има специален жест като към легенда на предаването.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Известен наш актьор пак се ожени, Сашо Кадиев и новата му жена ку...
20:52 / 16.02.2026
Почина велик актьор
20:41 / 16.02.2026
Нона Йотова пази в тайна, че е станала баба
17:27 / 16.02.2026
30 моми влизат в "Ергенът"
15:22 / 16.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участни...
09:18 / 16.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS