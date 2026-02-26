Според хороскопа, Меркурий се движи ретроградно в знака Риби от 26 февруари до 30 март 2026 г. В момента се случва мощна енергийна промяна: порталът на затъмнението - между слънчевото затъмнение на 17 февруари и лунното затъмнение на 3 март - е отворен и влияе по различен начин на всеки зодиакален знак до 1 март 2026 г.Ретроградният Меркурий в Риби отваря стари истории, заличава границите между съня и реалността и ни връща към недовършени разговори. Заедно със силно затъмнение, той носи емоционални кулминации, съдбовни срещи и конфронтация с миналото . Близнаци, Дева, Стрелец и Риби ще го усетят най-силно - но никой знак не остава незасегнат. Време е за преразглеждане, изцеление и смело преосмисляне на собствената истина.ОвенРетроградният Меркурий събужда подсъзнанието ви и отваря вратата към потиснати емоции. Сънищата стават по-силни, интуицията по-силна, а миналото изисква последната дума. Не сте свикнали да забавяте темпото, но сега мълчанието е най-силното ви оръжие. Отстъпете назад, излекувайте стари рани и си простете, че не сте знаели по-добре. Това е духовно прочистване преди голямо лично прераждане. Колкото по-дълбоко се гмурнете, толкова по-силни ще излезете - готови да запалите нов огън на съдбата.ТелецСтари желания и стари приятелства се завръщат на сцената. Ретроградният Меркурий изпитва вашата лоялност и ви напомня за мечти, които сте отхвърлили. Възможни са недоразумения в екипа, но и съдбовни срещи с хора, които са част от вашето бъдеще. Преосмислете на кого се доверявате и накъде отивате. Не е време за инат, а за мъдро преразглеждане на плановете. Това, което предефинирате сега, може да се превърне в основата на дългосрочния успех.БлизнациКариерата ви навлиза в зоната на мъглата. Плановете изостават, авторитетните фигури променят мнението си и вие поставяте под въпрос собственото си определение за успех. Ретроградният Меркурий ви връща към незавършени проекти и разговори, които чакат разрешение. Въпреки че изглежда като прекъсване, това е стратегическа пауза. Променете перспективата си, вслушайте се в интуицията си и не бързайте с решенията. От това объркване се ражда по-ясна и по-смела визия за вашето професионално бъдеще.РакВръщате се към стари идеи, пътувания и учения, които някога са ви вдъхновявали. Ретроградният Меркурий събужда нуждата ви от смисъл и ви принуждава да поставите под въпрос убежденията си. Възможни са забавяния в плановете, както и съдбовни срещи с ментори от миналото. Отворете сърцето си за нова перспектива. Това, което научавате или подновявате сега, може да промени посоката на живота ви и да събуди смелостта да излезете извън зоната на безопасност.ЛъвЕмоциите се задълбочават и наяве излизат теми за доверие, дълг и интимност. Ретроградният Меркурий отваря стари рани във взаимоотношенията, но също така дава шанс за регенерация. Финансовите решения изискват предпазливост и преразглеждане. Не бягайте от сериозни разговори - истината ви освобождава. Това е фазата на трансформация: това, от което се освобождавате сега, прави път за по-силна, по-автентична връзка и по-голяма лична сила.ДеваПартньорствата са под лупа. Независимо дали става въпрос за любов или работа, стари разногласия търсят разрешение. Ретроградният Меркурий ви принуждава да предефинирате границите и очакванията. Помирението е възможно, но само ако има искреност. Не анализирайте до безкрай - слушайте сърцето си. Този период носи яснота за това кой наистина стои до вас и с кого искате да изградите бъдеще.ВезниРутината се разпада, за да можете да я сглобите по-добре. Закъсненията, дребните грешки и умората ви казват да забавите темпото. Ретроградният Меркурий ви подканва да преосмислите навиците и отношението си към здравето. Не се стремете към съвършенство – балансът е ключът. Изчистете графика си от излишества и се върнете към простотата. От тази реорганизация се ражда нова жизненост и по-стабилен ритъм на живот.СкорпионМинали любови, стари творчески проекти и забравени страсти отново ви зоват. Ретроградният Меркурий носи магия, но и илюзия, в романтичните връзки. Не идеализирайте - погледнете истината зад емоциите. Позволете си обаче малко игра и вдъхновение. Възстановете нещо, което някога ви е правело живи. От тази интроспекция може да се роди мощна вълна от творчество и искрена радост.СтрелецСемейството и домът се превръщат в епицентър на събитията. Стари теми за безопасност и принадлежност излизат на повърхността. Ретроградният Меркурий може да донесе недоразумения с близките, но и възможност за емоционално изцеление. Върнете се към корените си, простете и затворете главите, които ви обременяват. Само когато затвърдите вътрешната си основа, ще можете смело да се впуснете в нови житейски приключения.КозирогКомуникацията става хаотична: съобщенията се забавят, плановете се променят и губите търпение. Ретроградният Меркурий ви учи на гъвкавост. Върнете се към стари идеи и довършете започнатото. Подбирайте думите си внимателно - недоразуменията могат да имат дълъг отзвук. Въпреки че не харесвате объркването, точно сега можете да изградите по-мъдър и ясен начин на изразяване, който ще ви спечели уважение в дългосрочен план.ВодолейФинансите и личните ценности се преразглеждат. Ретроградният Меркурий ви подканва да преоцените как печелите пари и колко цените себе си. Възможно е да се върнете към стар бизнес контакт или възможност от миналото. Не вземайте импулсивни решения. Това е моментът да повишите самочувствието си и да си поставите нови стандарти. Когато промените отношението си към себе си, паричният ви поток също се променя.РибаВсички погледи са насочени към вас. Ретроградният Меркурий във вашия знак носи лична трансформация и дълбоко преосмисляне на идентичността. Как искате светът да ви види? Каква версия на себе си оставяте след себе си? Интуицията е вашият компас, но пазете се от илюзиите. Дайте си пространство за тишина и мечтания. От тази мъгла се ражда автентична, по-силна версия на вас - готова за нова ера в живота. Огнени в емпатичната и интуитивна си природа, само вие ще намерите предимство в хаоса на ретроградния Меркурий.