Прокълнатият дворец е обявен за продан

© Историческият дворец Ca'Dario във Венеция е обявен за продажба. Имотът се смята за "прокълнат“, защото няколко собственици са загинали трагично през последните 546 години. Въпреки това, според msn.com, са правени постоянни инвестиции в запазването на сградата.



Ca'Dario беше обявена за продажба през 2024 г., но впоследствие беше свалена от пазара. Сега тя е отново листната на уебсайта на брокерската фирма за луксозни имоти. Настоящият собственик е голяма американска корпорация.



В брошурата на брокера се посочва, че всеки ъгъл на този дворец отразява изкуството, историята и културата на града. В продължение на векове той е мост между Изтока и Запада.



Продавачите твърдят, че това е благородническа резиденция с дълбоки корени и светло бъдеще. Въпреки това, в течение на 546 години някои собственици са пострадали много. Дъщерята на Джовани Дарио се самоубива след икономическия колапс на съпруга си; съпругът ѝ е намушкан до смърт. Синът им умира в засада на остров Крит. През 70-те години на миналия век собственикът на Конте, Джордано деле Ланце, умира, след като е ударен по главата от ваза или статуя.



Построена през 1489 г. от Джовани Дарио, венецианският посланик в двора на султан Мехмед II, Ca'Dario се смята за архитектурен шедьовър. Сградата се намира в квартал Сестиере Дорсодуро, между църквата Санта Мария дела Салуте и площад Сан Марко. Състои се от два етажа, великолепно украсено стълбище, библиотека, сервизни апартаменти и панорамна тераса. Общата площ на имота е 1055 квадратни метра, с девет спални и осем бани.



Продажната цена не е обявена, пише "Труд".