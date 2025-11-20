ЗАРЕЖДАНЕ...
|Писателят и кинокритик Благой Д. Иванов пуска нов роман
Петима приятели ще се озоват в една съдбоносна за тях нощ из коридорите на прокълнат дом – къщата на мистериозно изчезналия разказвач Грегор Хансел. Там, из прашния таван, ще открият легендарен манускрипт, а сред страниците му ще намерят странни, дори ужасяващи тайни, които е по-добре да не бъдат разкривани. Мракобесно творение сред снежната пустош; инструмент на отмъщението, съставен от човешки части; демон, препитаващ се от низостите и безумията на простосмъртните; умален сят, населяван от оживели трупове... и чудовищно морско създание, жадно за знания... Всички те – в съсредоточието на едно обезлюдено и смущаващо място - стария безмълвен дом на върха на хълма, така примамлив за любопитните детски очи...
Написана с богат език и с дръзка фантазия, предвидена за читатели-куражлии и за ценителите на жанровата проза, книгата "Опасни сказания“ е дело на автор, поравно вдъхновен от литературата и седмото изкуство. Писател и кинокритик с дългогодишен опит като редактор в различни издателства, чест коментатор, а също и водещ в телевизионни и радио медии, включително на кинопредаването "Сториборд“ по радио "Фокус“, Благой Д. Иванов ще предложи тази есен една от най-амбициозните си творби.
Романът "Опасни сказания“ e c корица и илюстрации на талантливия художник Иван Беров и се очаква в книжарниците на 28 ноември с логото на престижното издателство "Artline Studios“, а за 3 декември е насрочена и официалната премиера – в столичния клуб "Singles“ от 19 ч.
