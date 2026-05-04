Синоптичката и водеща на bTV Натали Трифонова бе включена в престижна селекция на най-красивите телевизионни лица в света, представена от популярна международна платформа в социалните мрежи. Българката заема място сред елитни дами от малкия екран в Инстаграм профила TV Presenters, който разполага с близо 135 000 последователи.

В публикацията, посветена на Натали Трифонова, авторите я описват като известна телевизионна личност, придобила широка популярност със своите прогнози за времето. Акцент в представянето ѝ са нейният енергичен стил и силното екранно присъствие, които я отличават в ефира. Отбелязва се също, че тя е изключително активна и в социалните мрежи извън професионалните си ангажименти.

Кадрите, избрани за световната селекция, показват водещата в работната ѝ атмосфера – в студиото на прогнозата за времето, както и в това на лайфстайл предаването COOLt. В класацията се наблюдава сериозна доминация на европейските водещи, като Натали Трифонова попада в зашеметяващата компания на някои от най-атрактивните синоптички от целия свят, пише ladyzone.bg.