ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Наша седемкратна световна шампионка стана майка, бебето с прекрасно име
Мария Оряшкова е родена в град Пирдоп на 12.12.1988 г. Детските и ученическите ѝ години преминават в село Бъта и гр. Панагюрище. Спортната ѝ кариера започва при треньорите Иван Нетов и Васил Соколов.
Оряшкова е 10-кратна европейска шампионка по самбо. Запалва се по спорта от своя по-голям брат. Победителка на Европейските игри през 2019 г. в гр. Минск, Беларус, 6-кратна световна шампионка, 5-кратна сребърна медалистка (2007, 2013-2015, където играе със скъсани кръстни връзки, 2018) и 3 пъти бронзова (2010, 2011, 2017) медалистка от световни първенства по самбо. Най-титулувана спортистка в Световното самбо.
Мария Оряшкова беше част от петия сезон на приключенското риалити "Игри на волята", където в част от представянето ѝ се казва следното: "Не харесва егоцентрици и дървени философи". Именно в това предаване Оряшкова обяви, че прекратява състезателната си кариера.
"За мен беше чест да играя на тази арена и искам да запомня всеки един момент. И днес на тази арена е последното състезание в живота ми. Оттеглям се от спорта. Не събрах смелост да го направя на тепиха, да изляза и да оставя екипа си там, но се радвам, че успях да го направя тук. Благодаря ви!", сподели през сълзи Мария Оряшкова през 2023 г.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ударили са ни 2 мощни магнитни бури
10:06 / 21.08.2025
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се пр...
22:14 / 20.08.2025
Вдовицата на Иван Славков - Валя, се съсипа от смъртта на Малък Т...
15:27 / 20.08.2025
A1 стартира предварителните поръчки на новия HONOR Magic V5
11:45 / 20.08.2025
Мария каза "Да" за втори път на един и същи мъж
20:48 / 19.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
20:01 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Генерале, честито!
08:47 / 20.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:31 / 20.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Известно семейство започва нов бизнес
14:44 / 20.08.2025
Само на 53 г. почина президентът на "Лайънс клуб" Пловдив
16:09 / 20.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS