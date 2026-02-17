ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Наистина ли трябва да перем новите дрехи преди да ги облечем
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:17Коментари (0)544
©
Вероятно много хора са се чудили поне няколко пъти в живота си дали трябва да перат новите дрехи преди да почнат да ги носят. За бельото нещата са ясни, но кое е правилното относно другите видове дрехи?

"Краткият отговори е -да, трябва да перете дрехите, преди да ги носите. Дори ако новият ви топ или клин е току-що изваден от опаковката, той може да е замърсен с микроби, токсични химикали, мръсотия и други. Обработката на текстил е многоетапен процес, който често се извършва в няколко страни", казва Лариса Шепърд, доктор, доцент в катедра "Влакнести науки и дизайн на облекло“ в Колежа по човешка екология Корнел в Итака, Ню Йорк.

"Тези текстилни изделия са били докосвани от много ръце, преминали са през съхранение и транспортиране и може да имат остатъчни химикали и багрила от обработката“, обяснява тя.

И това е само химическото натоварване. Новите дрехи често са мръсни, казва микробиологът от Торонто Джейсън Тетро, ​​по-известен като "Човекът с микробите“. "Дрехите са склонни да преминават през редица различни среди, където могат да се замърсят с различни бактерии и вируси.“, пише Reader`s Digest.

Какъв вид токсини може да има по новите дрехи?

Новите дрехи могат да бъдат покрити с много химикали, включително излишни багрила и формалдехид (използван за предотвратяване на намачкване). "Трудно е да се каже какво има там заради нашата глобална верига за доставки“, казва Шепърд. В САЩ, ако погледнете етикета на дрехата си, Федералната търговска комисия изисква марките да посочват страната на произход, информацията за производителя и съдържанието на влакна, обяснява тя. Но "страната на произход“ се отнася само до мястото, където даден артикул е бил обработен или произведен – тоест, сглобен. Тя не ви казва "всички места по пътя на създаването на дрехата или на процесите на довършителни работи и използваните химикали“, казва тя.

Може да си мислите, че е по-безопасно да изберете дрехи от висок клас и в това има известна истина. Но не се заблуждавайте: харченето на пари не е гаранция, че ще получите чиста, безупречна дреха. "Често по-скъпите или дизайнерските артикули отговарят на по-висок стандарт за потребителя (напр. здравина, блясък и т.н.), но машините, маслата, довършителните работи и необходимостта от съхранение все още са налице“, казва Шепърд. В крайна сметка? Самият процес на изработване на текстил често е "мръсен“, поради което е идеално да перете дрехите си преди употреба, особено ако имате чувствителна кожа, независимо дали е по-евтин или скъп артикул.

Купуването на биологични продукти не гарантира липса на химикали. Проучване, проведено в Испания през 2022 г., сравняващо бебешки и бременни дрехи от органичен и неорганичен памук, откри формалдехид и в двете групи. Изпраните версии на тези артикули не съдържаха химикала, така че изводът е ясен: Перете чисто новите си дрехи, дори и да са органични или от висок клас етикет.

Най-често срещаните бактерии по новите текстилни изделия са Staphylococcus, който често се среща по кожата, и E. coli, която се среща по ръце, които не са били добре измити, казва Тетро. Може също да се заразите с норовирус от хора, които са болни от този стомашен вирус, добавя той.

Можете също така да се заразите с вирус от всеки, който е пробвал този артикул преди вас или от някой от работниците, които са работили с него в магазина. "Ако са заразни, те ще пренесат каквото имат върху дрехите“, казва Тетро

Производствените химикали също представляват риск за здравето. Формалдехидът може да раздразни кожата, очите и носните ни проходи. Нещо повече, той е известен канцероген, според Агенцията за опазване на околната среда на САЩ. Самото пране на дрехите може да премахне този токсичен химикал.

Какъв е най-добрият начин за пране на нови дрехи?

Перете новите си дрехи според инструкциите на етикета. В идеалния случай използвайте нежен перилен препарат, плюс "антимикробен агент – ензим или дезинфектант“, съветва Тетро. Трябва също да сортирате по цвят, тъй като има вероятност излишните бои да се разлеят при прането. Ако забележите, че нова дреха пуска боя при прането, помислете за второ пране преди носене, за да предпазите кожата и другите си дрехи от оттичане на боята, пише businessnovinite.bg.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Пловдивска счетоводителка с провокативна визия влиза в "Eргенът"
10:41 / 17.02.2026
Почина режисьор, оставил дълбока следа в историята на филмовото и...
09:49 / 17.02.2026
Известен наш актьор пак се ожени, Сашо Кадиев и новата му жена ку...
20:52 / 16.02.2026
Почина велик актьор
20:41 / 16.02.2026
Нона Йотова пази в тайна, че е станала баба
17:27 / 16.02.2026
30 моми влизат в "Ергенът"
15:22 / 16.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
11:52 / 15.02.2026
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
09:12 / 15.02.2026
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 квадратни метра
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 квадратни метра
08:20 / 15.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
09:18 / 16.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Локомотив Пловдив отбелязва вековен юбилей
България в еврозоната
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: