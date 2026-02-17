ЗАРЕЖДАНЕ...
|На 91 той стана баща отново
Макар единственият му син да е починал, днес Сабле е горд татко на 6 дъщери от 6 различни жени. Най-голямата Карол е на 60 години, което означава, че е с цели шест десетилетия по-голяма от най-малката Луиза Мария.
Дъщерите му се казват Карол, Жюли, Полин, Селест, Жан и Луиза Мария – съответно на 60, 50, 35, 30, 24 години и 7 месеца, а синът му се е казвал Жан-Пиер.
Възрастта обаче изобщо не спира Пиер да се радва отново на бащинството. Той и Айша отглеждат своята "красива“ и "будна“ дъщеря във фамилната си ферма в Южна Франция.
На хората, които го критикуват за късното бащинство той отговаря лаконично. Пред френския вестник "Le Parisien“ той заявява:
"Хората, които ме познават, знаят, че правя каквото искам и не дължа обяснение на никого.“
В интервю за "L’Indépendant“ допълва, че не се чувства "чак толкова стар“, а тайната на дълголетието му се крие в движението.
"Тичам и правя планински бягания. Обработвам земята така, сякаш съм с 20 години по-млад“, казва той.
Запален спортист, Пиер кара ски, колело, сноуборд и бяга. Той е медалист от маратоните в Ню Йорк, Рим и Лос Анджелис в категорията над 80 години и продължава да участва в планински бягания всяка неделя.
Любопитен детайл е, че жените, с които е бил, са с около 15 години по-млади от него. Самият той признава, че винаги се е чувствал добре в компанията на по-млади хора, но твърди, че е избягвал умишлено клишето "застаряващ плейбой“.
Пиер казва, че "в сърцето си е на 30“. С настоящата си партньорка Айша, която описва като щастлива до него и която го нарича "добър баща“ и "прекрасен партньор“, се запознава в подножието на ски пистите. Днес двамата отглеждат шамфъстък във фермата си.
С типично чувство за хумор Пиер дори се пошегувал, че обмисля да пише на Робърт де Ниро, който стана баща на 82 години:
"Имам чувството, че трябва да му напиша: ‘Победен си, старче!’“
Пиер споделя още, че лично дава биберона на най-малката си дъщеря и ѝ пее приспивни песнички, доказвайки, че за него бащинството няма възраст, пише ladyzone.bg.
