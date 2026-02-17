ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
На 91 той стана баща отново
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 22:45Коментари (0)261
©
Съвсем скоро французинът Пиер Сабле навърши 91 години, а най-ценният подарък за рождения му ден е раждането на седмото му дете – Луиза Мария, която е на 7 месеца. След като става баща на 6 деца от 6 различни жени, Пиер посреща най-малката си дъщеря заедно с настоящата си партньорка – 39-годишната Айша.

Макар единственият му син да е починал, днес Сабле е горд татко на 6 дъщери от 6 различни жени. Най-голямата Карол е на 60 години, което означава, че е с цели шест десетилетия по-голяма от най-малката Луиза Мария.

Дъщерите му се казват Карол, Жюли, Полин, Селест, Жан и Луиза Мария – съответно на 60, 50, 35, 30, 24 години и 7 месеца, а синът му се е казвал Жан-Пиер.

Възрастта обаче изобщо не спира Пиер да се радва отново на бащинството. Той и Айша отглеждат своята "красива“ и "будна“ дъщеря във фамилната си ферма в Южна Франция.

На хората, които го критикуват за късното бащинство той отговаря лаконично. Пред френския вестник "Le Parisien“ той заявява:

"Хората, които ме познават, знаят, че правя каквото искам и не дължа обяснение на никого.“

В интервю за "L’Indépendant“ допълва, че не се чувства "чак толкова стар“, а тайната на дълголетието му се крие в движението.

"Тичам и правя планински бягания. Обработвам земята така, сякаш съм с 20 години по-млад“, казва той.

Запален спортист, Пиер кара ски, колело, сноуборд и бяга. Той е медалист от маратоните в Ню Йорк, Рим и Лос Анджелис в категорията над 80 години и продължава да участва в планински бягания всяка неделя.

Любопитен детайл е, че жените, с които е бил, са с около 15 години по-млади от него. Самият той признава, че винаги се е чувствал добре в компанията на по-млади хора, но твърди, че е избягвал умишлено клишето "застаряващ плейбой“.

Пиер казва, че "в сърцето си е на 30“. С настоящата си партньорка Айша, която описва като щастлива до него и която го нарича "добър баща“ и "прекрасен партньор“, се запознава в подножието на ски пистите. Днес двамата отглеждат шамфъстък във фермата си.

С типично чувство за хумор Пиер дори се пошегувал, че обмисля да пише на Робърт де Ниро, който стана баща на 82 години:

"Имам чувството, че трябва да му напиша: ‘Победен си, старче!’“

Пиер споделя още, че лично дава биберона на най-малката си дъщеря и ѝ пее приспивни песнички, доказвайки, че за него бащинството няма възраст, пише ladyzone.bg.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Фалстарт на "Ергенът"
20:42 / 17.02.2026
Етиен Леви каза истината за "Капките"
16:48 / 17.02.2026
Голям наш актьор днес става на 83
15:19 / 17.02.2026
Пловдивска счетоводителка с провокативна визия влиза в "Eргенът"
10:41 / 17.02.2026
Почина режисьор, оставил дълбока следа в историята на филмовото и...
09:49 / 17.02.2026
Известен наш актьор пак се ожени, Сашо Кадиев и новата му жена ку...
20:52 / 16.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
11:52 / 15.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
09:12 / 15.02.2026
Средните заплати в българско градче с 3400 жители растат с над 120% за пет години
Средните заплати в българско градче с 3400 жители растат с над 120% за пет години
11:07 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: