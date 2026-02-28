ЗАРЕЖДАНЕ...
Много имена празнуват днес, не е само Тодор
©
Около 30 години по-късно, по време на християнските пости, в желанието си да унизи и да се подиграе с вярващите в Сина Божий, император Юлиан заповядал на всички пазари в Константинопол постните храни да бъдат напръскани с кръв от жертвени животни. За да предотврати гаврата с християните, замислена от иконобореца Юлиан Отстъпник, на тогавашния патриарх Евдоксий се явил самият Теодор Тирон. На въпроса с какво все пак християните да се хранят и да спазят постите, светецът посочил житото.
Ето защо името на мъченика се почита всяка година в първата събота на Великия пост. На този ден християните се изповядват пред свещеник и се причестяват.
Теодор открито се противопоставил на гоненията и притесненията, на които са били подложени християните по това време. Като дълбоко вярващ, той категорично се противопоставил на поредната кампания на двамата съимператори по това време (Диоклетиан и неговия най-близък и доверен пълководец Максимиан), принуждаваща във войската да се възстановят жертвоприношенията преди битка.
Теодор не само че отказал да изпълни заповедта, но имал и дързостта да опожари езическия храм на Кибела. Впоследствие обаче бил затворен, окован, измъчван и приел мъченическа смърт върху кладата. По заповед на императора Теодор Тирон бил изгорен.
Ознаменуват този ден с конни надбягвания за здраве и плодородие. В българските земи, още от дълбока древност, всички цивилизации и култури са демонстрирали голямо уважение към конете – спътници на човека от зараждането на първите цивилизации. И тракийските племена, и прабългарите още в античността са чествали и отдавали изключително внимание и привързаност към коня. Това неминуемо е дало отражение в нашите обичаи и култура.
И днес в много кътчета на България се организират празнични кушии (надбягване с коне), в които участие вземат предимно женени млади мъже. Повсеместните тържества са посветени както на конете, така и на техните събратя – мулета и магарета. Празникът е известен още и като Конски Великден.
На този ден св. Тодор съблича своите девет кожуха, яхва белия си кон и отива при Бога да измоли лято. Младите невести не готвят и не месят.
Трапезата, макар и постна, е богата и накичена с цъфнал дрян и украсена със сурови царевични мамули и варено жито. На гостите се сервират - печена тиква,
дюли, зимни круши.
Освен на баницата с праз, главна роля е отредена и на питката във форма на конче или подкова. На трапезата има още рехови ядки, чесън и традиционните варива – леща и боб.
На конете се дава празнична зоб – смес от всички бобени и зърнени култури, приготвени специално за деня. Във ведрата с вода за конете се сипва и малко вино. Народът казва, че на Тодоровден и конете трябва да се почерпят.
Имен ден празнуват всички с имената: Тодор, Тодорка, Теодор, Теодора, Юлиян, Юлияна, Тея, Теа, Божидар, Божидара, Доротея.
Още по темата
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Деси Слава: Ще ви разкрия голяма новина
19:14 / 27.02.2026
Нова марка автомобили влиза на българския пазар
17:30 / 27.02.2026
Иво Димчев: Креативността ми извира от безкрайното ми любопитство...
17:16 / 27.02.2026
"Вайбър" представи нова функция
11:14 / 27.02.2026
Легендарен синоптик: Не съм добре
09:28 / 27.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.