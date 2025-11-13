Микровълновата фурна е открита случайно след изследвания с военни радари

© Малцина знаят, че едно от най-използваните кухненски удобства – микровълновата фурна – е резултат не от кулинарен експеримент, а от изследвания, свързани с военни радари. Историята ѝ започва напълно случайно през Втората световна война, когато един инженер забелязва нещо странно по време на работа с микровълнови лъчи.



Какво представляват микровълните и за какво се използвали първоначално?



Микровълните са вид електромагнитни вълни с по-къса дължина от радиовълните и с по-дълга от инфрачервените лъчи. Те могат да пренасят енергия и да проникват през различни материали, което ги прави полезни в комуникациите и военните технологии.



По време на Втората световна война микровълните били основна част от радарните системи, използвани за откриване на самолети и кораби. Никой по онова време не предполагал, че същите тези вълни един ден ще се използват за нещо толкова всекидневно, колкото затоплянето на вечерята.



Кой е Пърси Спенсър – инженерът зад случайното откритие?



Пърси Спенсър бил американски инженер, самоук и изключително наблюдателен човек. Роден през 1894 година в бедно семейство, той започнал да работи още като дете, но с времето се издигнал до един от водещите специалисти в компанията "Raytheon“, която разработвала радарни технологии за американската армия. Спенсър бил известен с това, че обичал да експериментира и винаги обръщал внимание на дребните детайли. Именно тази негова черта му помага да направи едно от най-изненадващите открития на XX век.



Как експериментите с радари довеждат до първата микровълнова фурна?



През 1945 година Спенсър провеждал тестове с магнетрон – устройство, което генерира микровълни за радарите. Докато стоял близо до включения апарат, забелязал, че шоколадовото блокче в джоба му се е разтопило. Заинтригуван, той поставил пред магнетрона царевични зърна, които бързо се превърнали в пуканки. След това опитал със сурово яйце, което се сварило и дори експлодирало. Тогава Спенсър осъзнал, че микровълните могат да нагряват храната отвътре чрез вибрация на водните молекули. Това било първият път, когато човек умишлено използва микровълни за готвене.



От лабораторията до кухнята – как технологията влиза в домовете?



След като патентовал идеята си, Спенсър и компанията "Raytheon“ създали първата микровълнова фурна, наречена "Radarange“. Първоначално тя била огромна – висока почти два метра и тежала над 300 килограма. Използвала се главно в ресторанти и кораби, защото била скъпа и заемаща много място. През 50-те години технологиите се подобрили, а размерите на уредите започнали да намаляват. В края на 60-те години се появяват първите компактни микровълнови фурни за дома, които бързо печелят популярност в САЩ, а по-късно и по целия свят.



Първите модели и тяхната еволюция през годините



Първите домашни микровълнови фурни били луксозен уред – скъпи и енергийно неефективни, но предизвикали истинска революция в начина на готвене. С времето се появили по-малки и по-безопасни модели, снабдени с метални решетки, въртящи се платформи и по-прецизен контрол на температурата. През 80-те години микровълновата фурна вече се смятала за задължителен кухненски уред. Днес модерните версии комбинират микровълни с грил, пара или конвекция, предлагайки функции, които превръщат готвенето в бързо и удобно преживяване.



Любопитни факти за микровълновите фурни, които вероятно не знаете:



Първата микровълнова фурна струвала около 5000 долара – колкото нов автомобил по онова време.



В началото хората се страхували да я използват, защото не разбирали как работи и се опасявали от "радиация“.



В Япония микровълновите фурни стават популярни преди Европа, тъй като там традиционно се приготвят малки порции храна.



През 2006 година се изчислява, че над 90% от домакинствата в развитите страни разполагат с микровълнова фурна.



Микровълните не "готвят отвътре навън“, както често се мисли – те просто проникват на няколко сантиметра в храната и нагряват влагата, която после разпределя топлината равномерно.



Така едно случайно наблюдение в лабораторията на радарни инженери се превръща в едно от най-практичните изобретения на съвременната епоха, което променя завинаги начина, по който приготвяме храната си.