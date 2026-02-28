Март обещава да бъде активен, но и донякъде изнервящ. Пролетта набира скорост, плановете се ускоряват, а с тях и нивото на отговорност. За някои зодии това ще бъде период, в който ще трябва да се стегнат, да преоценят приоритетите си и да действат по-съзнателно. Не се очакват катастрофи, но и релаксацията няма да е опция. Везни, Скорпион и Козирог трябва да бъдат особено бдителни.За Везните март може да бъде месец на вътрешни сътресения. От една страна, ще възникнат много предложения и възможности, но от друга, ще бъде трудно да се определи кое е наистина важно. Хората около вас ще започнат да изискват бързи решения и ще искате да претеглите всичко и да избегнете да обидите някого. Това може да доведе до умора и чувство на разкъсване между различни очаквания. Най-доброто нещо, което можете да направите през март, е да се научите да казвате "не“ без вина. Не поемайте повече, отколкото можете да се справите, дори ако наистина искате да угодите на всички. Ясно определените граници ще облекчат половината от стреса. Ще бъде полезно и да прегледате графика си и да създадете време само за себе си, без никакви задължения.Март може да донесе емоционални възходи и падения за Скорпионите. Всичко ще изглежда стабилно отвън, но отвътре ще се натрупва раздразнение и желание за драстична промяна. Възможни са напрежения на работното място, където ще трябва да защитавате позицията си или да се борите за ресурси. Натовареността ви също ще се увеличи: крайни срокове, допълнителни задачи, неочаквани одити. Всичко това ще изисква хладнокръвие, въпреки че сдържаността ще бъде най-трудната част.Важно е да не се придържате към принципите заради самите тях. Понякога крачката назад не е поражение, а стратегически ход. През март е полезно да се разтоварите физически: упражненията или активните разходки ще помогнат за облекчаване на напрежението.За Козирозите март ще представи предизвикателства, които не могат да бъдат решени по обичайния метод. Планът, който сте изработили толкова внимателно, може да бъде объркан от външни обстоятелства. За съжаление, ще чувствате, че ви се налага да отлагате повече от всички останали – и това ще бъде разочароващо.Възможни са забавяния на проекти, бюрократични усложнения или неочаквани разходи. Важно е да бъдете по-отговорни и да се съсредоточите върху личната си продуктивност, но без да прекалявате. Преоценете приоритетите си: може би не всичко изисква перфектен резултат в момента. Може би е полезно да добавите и нещо приятно към графика си.