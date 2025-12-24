Мария Лечева от Войнягово отпразнува 100 години

© Мария Лечева от карловското село Войнягово навърши 100 години на 20-ти декември. Тя посрещна юбилея си в добро здраве, сред близки и приятели. Кметът на община Карлово Емил Кабаиванов честити годишнината на дълголетната жена с поздравителен адрес, торта и подарък.



"Пожелавам Ви здраве, бодър дух и воля, за да съхраните дълго мъдростта и опита, които сте натрупали през годините… Този юбилей е събитие в община Карлово, което носи уважение и респект към дългия Ви жизнен път“, се казва в поздравителния адрес.



Кметът на с. Войнягово Петър Градев и жители на селото също поздравиха юбилярката, като й пожелаха здраве и спокойни дни.