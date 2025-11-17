Любител на морето се изкъпа на плажа в Приморско

© Фейсбук Снимка от днес от Приморско Както Plovdiv24.bg вече ви информира, днес у нас са регистрирани изключително големи температурни разлики.



Така например към 14.00 часа във Варна, Бургас, Добрич и Ахтопол са регистрирани 20 градуса по Целзий, във Велико Търново дори 21, в София - 17, в Разград - 19, в Шумен - 18, докато в Пазарджик - едва 7, в Пловдив - 8, а в Стара Загора 10.



Хубавото време по морето накара някои хора да си припомнят летния сезон и да влязат да се изкъпят. Според синоптиците от НИМХ температурата на морската вода е 14°-16°.