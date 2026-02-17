ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Кога се пада Тодоровден и какво повелява традицията за празника
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:37Коментари (0)102
©
В българския църковен календар първата седмица от Великденските пости е наречена Тодорова неделя. Наименованията на дните от Тодоровата неделя идват от обичаите, които се извършват на съответния ден, както и от народните вярвания за всеки един ден от седмицата.

 

Символиката в дните от Тодоровата неделя

На Чист понеделник традицията повелява жените да измият всички блажни съдове с гореща вода, като символ на пречистване и ново начало след Сирни Заговезни. Този ден е свързан с пролетното равноденствие и символизира началото на новия цикъл в природата.

Черен вторник, наричан още лош, сух, глух или усовски, се смята за най-лошия от всички вторници през годината. Според народните вярвания, този ден носи нещастие и беди, затова хората се стараят да не започват важни дела и да избягват тежка работа.

През Лудата сряда, според народните вярвания, всички трябва да празнуват, за да се предпазят от лудост и да запазят баланса в живота си. Това е ден за веселие и радост, когато хората се събират, пеят песни и танцуват, за да прогонят злите сили и да привлекат добро здраве и щастие.

На Въртолома четвъртък традицията изисква строгото спазване на някои забрани, с които се цели да се предпазят хората и домашните животни от "въртоглавие“. Смята се, че ако тези забрани не се спазват, може да се случи нещо неприятно или опасно.

На Шеметен петък не се работи, за да се предпази човек от болести, а реколтата - от гръм, градушка и суша. Този ден е посветен на почивка и размисъл, като хората вярват, че това ще им донесе благополучие и защита през цялата година.

Тези обичаи и традиции са част от богатото културно наследство на България и отразяват дълбоката връзка на народа с природата и сезоните.

Кулминацията на Тодорова неделя

В събота се чества Тодоровден, този празник носи името си от Свети Тодор. През 2026 година Тодоровден е на 28 февруари. Поверието гласи, че на този ден Свети Тодор съблича своите девет кожуха, яхва бял кон и отива при Господ да измоли лятото да се върне на Земята. И понеже Господ уважава светеца, още докато той изрича молбата си, отвън, на мястото, където е забоден маждракът (копието на светеца), започва да се издига пара и земята се затопля.

Традиции и обичаи на Тодоровден

Именно в чест на Свети Тодор се устройват надбягвания с коне в цялата страна, от тук и названието "Конски Великден". На Тодоровден при изгрев слънце мъжете сплитат опашките и гривите на конете, украсяват ги с мъниста, с пискюли и цветя и ги отвеждат на водопой.

Жените размесват и раздават обредни хлябове, като едновременно подскачат, бягат, имитират движението и цвиленето на конете, а от готовия хляб се дава и на животните. Вари се и жито, което се благославя в църковния храм.

След това идва ред на конните състезание – кушията. Победителят в нея се награждава – конят получава обикновено юзда, а неговият стопанин – риза или кърпа. Спечелилият надбягването обикаля с коня си всички домове, за да честити празника. Навсякъде го посрещат радушно и поят коня му с вода.

Трапеза за празника включва

Обредни хлябове: Рано сутринта жените приготвят специални обредни хлябове във формата на подкова или конче, които се раздават на съседите и се поставят в храната на животните. Тези хлябове символизират здравето и силата на конете.

Зелена чорба: Традиционно се приготвя зелена чорба със спанак или лапад, която символизира пролетта и новото начало. Зеленият цвят на чорбата напомня за свежестта и обновлението, които идват с пролетта.

 

Леща и гъби: Супа от леща или чорба от гъби също са често срещани на трапезата. Лещата символизира изобилието и богатството, докато гъбите представляват земята и нейните дарове.

Салати и гарнитури: Различни салати и гарнитури като шопска салата, туршия, печени чушки и картофи също са част от трапезата.

Десерти: За десерт се предлагат различни сладкиши като баклава, тиквеник, кекс или бисквити. Плодове като ябълки, круши и орехи също са често срещани.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Пловдивска счетоводителка с провокативна визия влиза в "Eргенът"
10:41 / 17.02.2026
Почина режисьор, оставил дълбока следа в историята на филмовото и...
09:49 / 17.02.2026
Известен наш актьор пак се ожени, Сашо Кадиев и новата му жена ку...
20:52 / 16.02.2026
Почина велик актьор
20:41 / 16.02.2026
Нона Йотова пази в тайна, че е станала баба
17:27 / 16.02.2026
30 моми влизат в "Ергенът"
15:22 / 16.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
11:52 / 15.02.2026
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
09:12 / 15.02.2026
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 квадратни метра
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 квадратни метра
08:20 / 15.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
09:18 / 16.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Локомотив Пловдив отбелязва вековен юбилей
България в еврозоната
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: