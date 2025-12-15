ЗАРЕЖДАНЕ...
|Една от най-известните българки днес навърши 91 години
Тя е кавалер на Ордена на Италия, пет пъти най-популярна личност на Италия и два пъти музикант на годината.
Райна Кабаиванска е родена в Бургас на 15 декември 1934 година в Бургас. Баща ѝ Ячо Кабаивански е ветеринарен лекар, писател, поет и университетски преподавател, а майка ѝ Стайка е учителка по физика.
От малка започва да свири на пиано и да пее в Детски хор "Бодра смяна“. През 1957 г. завършва оперно пеене и пиано в Държавната консерватория "Панчо Владигеров“, като учи първо при Людмила Прокопова, а след това при Илия Йосифов. След дипломирането си е назначена в Софийската опера само като хористка, което я амбицира да кандидатства за стипендия за специализация и през 1958 г. заминава за Италия, където учи музика в лицея "Виоти“ във Варчели при вокалните педагози Зита Фумагали, Д. Тес и Мерлини.
Малко след пристигането си в Италия Кабаиванска започва да участва в певчески конкурси, а на 4 април 1959 година дебютира в Реджо нел'Емилия с ролята на Жоржета в "Мантията“ на Джакомо Пучини. От 1961 г. е солистка в "Ла Скала“ в Милано и в Софийската опера. Само за няколко години тя се налага на италианската сцена и получава постоянно място в "Ла Скала“.
Бележи грандиозни успехи в изявите си на световните музикални сцени, които ѝ донасят световна слава. Пее в Метрополитън опера, Виенската опера, Арена ди Верона, московския Болшой театър, лондонския Ковънт Гардън, Карнеги хол.
Преподавателка е в музикална академия в Италия и в майсторски класове в Нов български университет, голяма част от приходите от концертите си дарява за стипендии за млади музикални таланти. Тя основава и фонд "Райна Кабаиванска“, който отпуска стипендии за млади български таланти.
