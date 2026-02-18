ЗАРЕЖДАНЕ...
|Димо Алексиев си намери работа
Алексиев е възпитаник на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“, където през 2006 г. завършва специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на Веселин Ранков. Още по време на обучението си демонстрира професионална дисциплина и сценична зрялост, които поставят основите на последвалата му успешна кариера.
Сред най-значимите му театрални превъплъщения са ролите в постановките "Пухеният“, "Калигула“, "Секс, наркотици и рокендрол“, "Госпожица Юлия“ и "Сирано дьо Бержерак“. В тези продукции актьорът изгражда сложни психологически образи, отличаващи се с дълбочина и емоционална интензивност.
Широка популярност придобива и чрез телевизионните си участия в сериалите "Стъклен дом“, "Братя“, "На границата“ и "Откраднат живот“, където затвърждава позицията си на един от водещите актьори на своето поколение. Паралелно с това реализира участия във филмови продукции и се изявява като телевизионен водещ, демонстрирайки адаптивност към различни артистични формати.
Сред професионалните му отличия се откроява престижната награда "АСКЕЕР“ за изгряваща звезда за ролята му в "Калигула“, както и отличието "НАЙ-НАЙ-НАЙ“.
Ръководството и екипът на театъра изразяват увереност, че Димо Алексиев ще допринесе за обогатяване на репертоара и ще донесе нови силни емоционални преживявания за публиката.
